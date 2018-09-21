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الرئيسية | خارج الحدود | البيت الأبيض يكشف خطة جديدة للأمن الإلكتروني

البيت الأبيض يكشف خطة جديدة للأمن الإلكتروني

البيت الأبيض يكشف خطة جديدة للأمن الإلكتروني
هسبريس - رويترز
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 01:10

كشف البيت الأبيض عن استراتيجية جديدة للأمن الإلكتروني على مستوى البلاد الخميس بما يوضح أن الدفاع أولوية لدى الحكومة الاتحادية فيما تعهدت في ذات الوقت بمهاجمة المتسللين الإلكترونيين الأجانب.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للصحفيين إن الاستراتيجية ستعطي للوكالات الاتحادية إرشادات جديدة عن كيفية حماية نفسها وحماية البيانات الخاصة للأمريكيين.

وتأتي الخطة قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس التي تجرى في السادس من نوفمبر، إذ يتوقع مسؤولو المخابرات الأمريكيون أن تواجه تلك المؤسسات خلالها وابلا من الهجمات الرقمية.

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