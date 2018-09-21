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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تبحث تقييد المحتوى التلفزيوني الأجنبي

الصين تبحث تقييد المحتوى التلفزيوني الأجنبي

الصين تبحث تقييد المحتوى التلفزيوني الأجنبي
هسبريس - رويترز
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 04:20

تبحث الصين تشديد القيود على المحتوى التلفزيوني الأجنبي لا سيما منع عرض البرامج الإخبارية في البلاد.

وأفادت مسودة إرشادات من الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، الخميس، أن المراقبين الصينيين يريدون فرض قيود على الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة التي ستعرض في محطات التلفزيون المحلية أو على منصات الفيديو على الإنترنت.

وستستهدف تلك الإجراءات على وجه الخصوص المحتوى المرتبط بالأخبار وقالت الإدارة إنه لن يسمح بدخول هذه البرامج للبلاد.

ويأتي التحرك في إطار حملة أوسع نطاقا تستهدف المحتوى الإلكتروني من البث المباشر إلى المدونات وألعاب الهواتف المحمولة.

وفي يوليوز تم وقف عرض النسخة الصينية من البرنامج الكوميدي الأمريكي (ساترداي نايت لايف) مؤقتا على موقع فيديو محلي.

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