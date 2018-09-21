نصر الله يحذر إسرائيل من قدرات حزبه الصاروخية

هسبريس - متابعة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة ألقاها بمناسبة عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين، الخميس، إن جماعته باتت تمتلك صواريخ دقيقة رغم الضربات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لقطع طريق الإمداد عبر سوريا.

وذكر نصر الله أنه و"في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاولاته (الاسرائيلي) في سوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وهذه الامكانية، أقول له اليوم (..) مهما فعلت.. لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأُنجز الأمر".

وتأتي تصريحات نصر الله بعد يومين من إعلان إسرائيل أنها هاجمت منشأة للجيش النظامي السوري في مدينة اللاذقية في شمال غرب سوريا ليل الاثنين، وذلك خلال عملية تسليم أنظمة تدخل في صناعة أسلحة دقيقة، الى حزب الله، حسب المصادر الإسرائيلية.

وخلال تصديها للقصف الإسرائيلي، أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة روسية أثناء تحليقها قبالة سواحل اللاذقية، ما أدى الى مقتل 15 عسكرياً روسياً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد مؤخرا أن "إسرائيل مصممة على وقف ترسخ إيران عسكرياً في سوريا (...) ووقف محاولات إيران التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، لنقل أسلحة فتاكة الى حزب الله (لاستخدامها) ضد إسرائيل".