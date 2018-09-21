روسيا تدعو أمريكا إلى الكف عن اللعب بالنار

هسبريس - إفي

دعت روسيا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى الكف عن "اللعب بالنار"، بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية.

وفي بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، طلب سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، من واشنطن ألا تنسى مفاهيم مثل الاستقرار العالمي، الذي قال إنه يتعرض للتقويض بتلك الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، أمس، عقوبات على 33 شخصا ومؤسسات جراء صلتهم بقطاعي الاستخبارات والدفاع في الحكومة الروسية، يبرز من بينهم رجل الأعمال يفجيني بريجوزين، المتهم من الصحافة الغربية بإدارته لحملة إلكترونية هدفت إلى تقليص فرص هيلاري كلينتون في الفوز بانتخابات الرئاسة في عام 2016 لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وتعدّ هذه سلسلة العقوبات رقم 60 التي تطبقها الولايات المتحدة ضد روسيا منذ عام 2011، حسب ريابكوف الذي اعتبر أن العقوبات الجديدة تظهر أن سابقتها قد فشلت.

وحسب ريابكوف، فإن المسؤولين عن توقيع العقوبات ينتظرون "فرض شروطهم على روسيا، بممارسة قليل من الضغوط؛ لكن هذا لن يحدث مطلقا"، مضيفا: "ننصح مشغلي آلة العقوبات في واشنطن بالتعرف على الأقل بشكل سطحي على تاريخنا من أجل التوقف عن العبث".

ويعني هذا القرار عزل هؤلاء الأشخاص والمؤسسات اقتصاديا، حيث ستفرض واشنطن عقوبات على من يجري معاملات مالية معهم.

وبالإضافة إلى بريجوزين، المعروف بـ"طباخ" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيبرز أيضا من بين الأشخاص الذين عاقبتهم الولايات المتحدة 24 روسيا تم اتهامهم بالتأثير على نتيجة انتخابات 2016 من قبل روبرت مولر، المدعي الخاص المكلف بالتحقيق عما إذا كان هناك نوع من التنسيق بين الكرملين وأعضاء من حملة دونالد ترامب، الرئيس الحالي للبلاد، خلال الانتخابات.