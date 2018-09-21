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كُتّاب وآراء
حصيلة غرق عبارة تنزانية ترتفع إلى 94 قتيلا
ارتفع إلى 94 عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر غرق قارب في بحيرة فيكتوريا، شمال غربي تنزانيا، وفقا لأحدث حصيلة صدرت عن السلطات المحلية اليوم الجمعة.
وعقب استئناف عمليات الإنقاذ صباح اليوم، انتشلت فرق الطوارىء 50 جثة تضاف إلى 44 أخرى تم انتشالها الليلة الماضية، وفقا لما أكده مصدر رسمي.
وبلغ عدد الناجين 40 شخصا حتى الآن، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
وكانت السفينة التي تحمل اسم "MV. Nyerere" قد غرقت أمس في مياه بحيرة فيكتوريا بينما كانت في طريقها بين شبه جزيرة أوكيري وجزيرة أوكرا، وكانت تحمل على متنها ما يقرب من 400 شخص على الرغم من أنها لا تتسع سوى لـ100.
وكانت عمليات البحث التي تهدف للعثور على ناجين وانتشال الجثث، والتي لا تزال جارية، قد توقفت الليلة الماضية قبل أن يجري استئنافها صباح اليوم.
وحذرت السلطات من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة، نظرا لأنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.
وأرسل رئيس تنزانيا، جون بومبيه ماغوفولي أمس تعازيه لأسر الضحايا وابدى تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
يشار إلى أن البحيرة السياحية التي تحيطها أوغندا وتنزانيا وكينيا تشهد العديد من الحوادث، ويموت فيها كل عام مئات الصياديين غرقا جراء العواصف القوية، وفقا لوسائل الأعلام المحلية.