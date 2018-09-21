24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من يعلم أكثر، يشقى أكثر! (5.00)

  2. تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا (5.00)

  3. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  4. بوريطة: العلاقات المغربية الموريتانية لا ترقى إلى طموحات الملك (5.00)

  5. الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة غرق عبارة تنزانية ترتفع إلى 94 قتيلا

حصيلة غرق عبارة تنزانية ترتفع إلى 94 قتيلا

حصيلة غرق عبارة تنزانية ترتفع إلى 94 قتيلا
هسبريس - إفي
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:35

ارتفع إلى 94 عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر غرق قارب في بحيرة فيكتوريا، شمال غربي تنزانيا، وفقا لأحدث حصيلة صدرت عن السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وعقب استئناف عمليات الإنقاذ صباح اليوم، انتشلت فرق الطوارىء 50 جثة تضاف إلى 44 أخرى تم انتشالها الليلة الماضية، وفقا لما أكده مصدر رسمي.

وبلغ عدد الناجين 40 شخصا حتى الآن، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وكانت السفينة التي تحمل اسم "MV. Nyerere" قد غرقت أمس في مياه بحيرة فيكتوريا بينما كانت في طريقها بين شبه جزيرة أوكيري وجزيرة أوكرا، وكانت تحمل على متنها ما يقرب من 400 شخص على الرغم من أنها لا تتسع سوى لـ100.

وكانت عمليات البحث التي تهدف للعثور على ناجين وانتشال الجثث، والتي لا تزال جارية، قد توقفت الليلة الماضية قبل أن يجري استئنافها صباح اليوم.

وحذرت السلطات من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة، نظرا لأنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.

وأرسل رئيس تنزانيا، جون بومبيه ماغوفولي أمس تعازيه لأسر الضحايا وابدى تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن البحيرة السياحية التي تحيطها أوغندا وتنزانيا وكينيا تشهد العديد من الحوادث، ويموت فيها كل عام مئات الصياديين غرقا جراء العواصف القوية، وفقا لوسائل الأعلام المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.