التلفزيون الرسمي: وفاة رئيس فيتنام عن 61 عاما

هسبريس - رويترز

أعلن التلفزيون الرسمي في فيتنام وفاة رئيس البلاد تران داي كوانج اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون إن كوانج (61 عاما) توفي في المستشفى صباح اليوم نتيجة "مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء وأساتذة من المحليين والعالميين".