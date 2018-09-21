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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تشكل قوة إلكترونية للتصدي لخطر روسيا

بريطانيا تشكل قوة إلكترونية للتصدي لخطر روسيا

بريطانيا تشكل قوة إلكترونية للتصدي لخطر روسيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:50

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن بريطانيا ستزيد بشكل كبير قدرتها على شن حرب في الفضاء الإلكتروني بتشكيل قوة هجمات إلكترونية جديدة قوامها 2000 شخص.

وقال المصدر ذاته، إن القوة الجديدة المتوقع الإعلان عنها قريبا ستمثل زيادة بواقع أربعة أمثال في مجموعة ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني.

وأفادت الشبكة بأنه من المقرر أن تحصل القوة، التي ستضم مسؤولين من هيئة الاتصالات الحكومية وعسكريين ومتعاقدين، على تمويل بأكثر من 250 مليون جنيه استرليني.

وتأتي خطة وزارة الدفاع وهيئة الاتصالات في ظل تنامي الخطر الإلكتروني من روسيا وبعد أن استخدمت بريطانيا أسلحة إلكترونية لأول مرة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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