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الرئيسية | خارج الحدود | مملكة "إي سواتيني" الأفريقية تجري انتخابات شكلية

مملكة "إي سواتيني" الأفريقية تجري انتخابات شكلية

مملكة "إي سواتيني" الأفريقية تجري انتخابات شكلية
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 14:33

من المقرر أن تجري السلطات في مملكة إي سواتيني الصغيرة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والمعروفة سابقاً باسم سوازيلاند، انتخابات اليوم الجمعة رغم حظر الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات، حيث يختار الملك مسواتي الثالث رئيس الوزراء والحكومة.

وقال كاجال رامجاثان كوه، المدير التنفيذي لمنظمة غير حكومية إقليمية تركز على إي سواتيني، إن "الانتخابات بلا معنى ولا تسمح لمواطني سوازيلند بمحاسبة حكومتهم أو المشاركة بشكل فعال في الديمقراطية."

وأضاف رامجاثان كوه في تصريحات لوكالة الأنباء الأمانية (د.ب.أ) أن "الملك يعين شخصيا رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ."

ويمكن للناخبين التصويت فقط لأعضاء مجلس النواب.

وأعاد مسواتي - الذي اشتهر بكثرة زوجاته والإنفاق ببزخ ، فضلا عن سجن الصحفيين والنقاد - تسمية المستعمرة البريطانية السابقة من سوازيلاند إلى إي سواتيني في وقت سابق من العام الجاري.

ويعتلي الملك عرش الدولة الصغيرة منذ 32 عاما ويقال إنه شديد الثراء، ولكن كثيرا ما تنتقده جماعات حقوق الإنسان للافتقار إلى حرية التعبير والتجمع وقمع المعارضة.

ويعيش ما يقدر بـ 63% من سكان تلك الدولة البالغ تعدادهم نحو مليون و300 ألف شخص تحت خط الفقر، و29% يعيشون في فقر مدقع، حسب البنك الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - البزخ الجمعة 21 شتنبر 2018 - 14:47
المشهور باش ، ضروري تنغزو على الشعب تاعي
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2 - محمد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 15:13
حين انتهيت من قراءة نص المقال اول سؤال تبادر إلى ذهني هو: ما الفرق بيننا و بينهم؟
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