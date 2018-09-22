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الرئيسية | خارج الحدود | حفتر: سنتحرك إلى طرابلس في الوقت المناسب

حفتر: سنتحرك إلى طرابلس في الوقت المناسب

حفتر: سنتحرك إلى طرابلس في الوقت المناسب
هسبريس - د.ب.أ
السبت 22 شتنبر 2018 - 00:43

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق؛ لافتا إلى أنها تحركات ارتجالية.

وقال القائد العام، خلال لقائه بقبيلة العواقير وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا ليلة أمس، "إننا حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح"، مؤكداً أنه في حال دخول الجيش لطرابلس سيثلج صدر الجميع، حسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.

وأشار القائد العام إلى الدعم الذي تتحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة طرابلس، لافتا إلى أن القانون سيلاحق الجميع.

وولفت المشير حفتر إلى أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد، مشيدا بالانتصارات على الإرهابيين في كل مكان.

وتجددت الاشتباكات في طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في التاسع من الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأنهى القتال بين فصائل متناحرة اندلع في اواخر الشهر الماضي.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها؛ وهي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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