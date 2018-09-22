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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم إخوان الجزائر: الكسكس يوحد الشعب المغاربي

زعيم إخوان الجزائر: الكسكس يوحد الشعب المغاربي

زعيم إخوان الجزائر: الكسكس يوحد الشعب المغاربي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 22 شتنبر 2018 - 10:45

يرفضُ عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكثر التشكيلات الإسلامية شعبية في الجزائر، الإبقاء على الحدود المغربية الجزائرية موصدة لأسبابٍ سياسية بالدرجة الأولى؛ مشيرا إلى أن "قضية فتح الحدود مسألة لا علاقة لها بنزاع الصحراء، وهذا خطأ لا يجب أن يستمر، وأمر غير مقبول ولا معقول، سياسيًا واقتصاديا وثقافيًا وحتى اجتماعيا.

وقال القيادي الإسلامي، في حديثه لوسائل إعلام جزائرية، "نحن لا نوافق على غلق الحدود؛ لأنه لا يوجد سبب مقنع"، داعياً قيادة البلدين إلى ضرورة فتح الحدود لأنه "لا فرق بين مواطن مغربي يسكُن في وجدة وآخر جزائري يقطن في مغنية"، على حد تعبيره.

وتوقف المسؤول الجزائري عند العلاقات المغربية الجزائرية التي وصفها بـ "المتوترة، ويجب أن تجد الجزائر والمغرب صيغة لكي لا يكون ملف الصحراء سبب لتوتير العلاقات الثنائية بين البلدين"، وقال "نحن مصيرنا مشترك؛ لأننا شعب واحد وتجمعنا ثقافة ولغة ومذهب واحد وجغرافية واحدة، يعني من الصعب التفريق بين مواطن مغربي يسكن في وجدة ومواطن جزائري يسكن في مغنية، وهناك من هم متزوجين مع بعض من البلدين".

وزاد: "الشعب المغاربي له خصائص مشتركة، شعب يجمعه الكسكس والبربوشة والبرنوس. لا يوجد شعب له أكلة واحدة مثلنا"، مضيفاً أن "العناصر التي تجمعنا أكثر من تلك التي تفرقنا، ولذا نقول علينا إيجاد صيغة لحل ملف الصحراء بعيدًا عن التشنج بين المغرب والجزائر"، على حدّ تعبيره.

وفي سياق آخر، اعتبر مقري أن اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر غير كافٍ، وقال: "ليس موريس أودان وحده من عُذب وقُتل. هل لأن اسمه موريس تم الاعتذار لعائلته؟ ماذا عن محمد وعبد الله والزبير والعياشي وعويشة وغيرهم كثر ممن عذبوا على أيدي الاستعمار"؛ مبرزاً "فرنسا عذبت مئات الآلاف من الجزائريين وقتلت أكثر من 3 ملايين طيلة فترة الاستعمار، ولذا نحن لا نعبأ باعتراف ماكرون كونها خطوة شكلية لسياسات مرتبطة به وبيئته الداخلية".

وأضاف: "هذا لا ينكر أن موريس أودان شارك في الثورة ونحن نعتبره من أهلنا، ما في ذلك شك؛ لكن الاعتذار لعائلة موريس دون الجزائريين هو تمييز عنصري نرفضه".

وعن الحضور الفرنسي في الجزائر وما إذا كان مؤثراً، يقول القيادي الإسلامي إن "دور فرنسا في الجزائر تراجع نسبيًا؛ لكن لا يزال لها وجود في الحقيقة، ومن يحرص على مصالحها في بلادنا.. نحن ما نرفضه هو الهيمنة الثقافية واللوبيات التي تشتغل لصالح فرنسا، وإلا فنحن نرحب بأي تعاون مبني على أساس احترام هوية وثقافة الجزائر وعلى أساس قاعدة رابح-رابح في الاقتصاد".

وتساءل مقري: "لماذا هناك إرادة لهيمنة اللغة الفرنسية على كل لغات العالم؟"، قبل أن يجيب: "الفرنسيون الآن يدرسون بالإنجليزية وبحوثهم بالفرنسية. فلماذا يُراد لنا فرض اللغة الفرنسية؟ لغتنا الأصلية هي العربية والأمازيغية وليس الفرنسية. لذلك نريد الانفتاح ورؤية العالم بأعين وألسنة أخرى. واللغة الفرنسية لا تسمح لنا بالانفتاح على العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سعيد من وجدة السبت 22 شتنبر 2018 - 10:58
نتمنى ان يكون هذا المسؤول على رأس الدولة الجزائرية
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2 - م المصطفى السبت 22 شتنبر 2018 - 11:11
قمة العار أن تبقى الحدود مغلقة بين جارين شقيقين يوحد بينهما الدين واللغات والعادات والتقاليد وعبادة الله الواحد الأحد.
لا ندخل في متاهات التدخلات المشؤومة التي تقوم بها السلطات الجزائرية في قضية وحدتنا الترابية، لكن الواجب الأخوي وحقوق الجوار تفرض علينا فتح الحدود.
وهذه هي نوايا الدولة المغربية والتي تود من خلالها فتح الحدود، إلا أن السلطات الجزائرية ترفض ذلك تحت غطاء اتهامات واهية لبلادنا.
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3 - marocain السبت 22 شتنبر 2018 - 11:13
عطيونا شبر ديال تيساع الله ارحم الوالدين نساونا شويا مبغينا لا حدود لا والو بغينا غير تيقار
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0
4 - جلال السبت 22 شتنبر 2018 - 11:13
راي سليم وهو راي غالبية الشعب الجزائري و المغربي ولكن للآسف لمن تنادي
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5 - علال السبت 22 شتنبر 2018 - 11:14
الدي يجمع المغرب العربي وخصوصا الجزائر هو الاسلام والمصاهرة
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0
6 - ع.الحميد السبت 22 شتنبر 2018 - 11:19
فعلا يجمعنا الكسكس وتفرقنا السياسة.الم يحن الوقت لطي المشكل المفتعل في قضية
الصحراء ويضع البلدان يدهما في يد الاخر.
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7 - بوجمعة السبت 22 شتنبر 2018 - 11:19
الاخوان لا يوجدون في الجزائر يوجدون سوى عند هسبريس كل من له عقيدة اسلامية تجعله في سلم الاخوان وهدا نوع من الشيطنة
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8 - عرمز السبت 22 شتنبر 2018 - 11:19
وصية الى الشعب المغربى والشعب الجزائرى .
نحن شعب واحد بدين واحد بعيدا عن مدهب وهابى او سنى اوشيعى . نحن شعب مسرطن من طرف الغرب والفتكان بالخصوص .
عف الله عما سلف الجزائر والمغرب جغرافيا موقع ممتار فى كل ناحية ( راس ) الكرة الارضي .
فل ندع الاحزاب الفاشلة فالاستقلال بالمغرب والجنرالات فى الجزائر .
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9 - RAMO السبت 22 شتنبر 2018 - 11:20
على الأقل نتحد ،ولو مرة في الأسبوع ،
و بالخصوص يوم الجمعة ، عيد المومنين ،
هكذا أحسن من لاشيء.
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10 - الهواري عبدالله السبت 22 شتنبر 2018 - 11:21
الحدود المغربية الجزائرية تغلقها الحكومة الجزائرية،والمغرب ليس له دور فيها،فالرسالة يجب أن توجه للحكومة في الجهة الأخرى،أي الجزائرية،التي زرعت المشاكل في المنطقة،وكذلك لشعب الجزائري،الذي يؤدي ثمن سوء التسيير والتدبير لخيرات الجزائر.
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11 - Miou السبت 22 شتنبر 2018 - 11:24
آلكسكس يوحد آلعقول آلمتحجرة وغذا سوف يوحدهم طاجن آزيتون آو طاجن آلبرقوق للمعلومة آلكسكسي مغربي وليس بمغاربي فقديماكان طبق آلكسكس في آلجزاىر يسمى بالطعام ويحضر بالخبز آلبايت ويسقى بالحليب ثم آصبحوا يستعملون آلكسكس آلمغربي ولنعدام آلبهارات وآلخضر آصبحوا يسقونه بالمرق آلآبيض وآلفول وآلحليب وبفضل مواقع آلطبخ على آليوتوب آصبحوايقلدون كل آلآطباق آلمغربية آما تونس فآطباقهافي آلمطاعم كلها مغربية وكثير من مطاعم آلجزائر يستقدمون طباخون مغاربة لكي يكثر آلآستقبال...آلتوانسة حاليا لايستطيعون صنع آمسمنة مازال يتعافروا آمعاه وغذا سوف يصبح مغاربي هههههه تركيا تحفظ كل أطباقها وآطباق آجدادنا آلمغاربة آصبحت مغاربية ياللهول
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12 - couscous Amazigh السبت 22 شتنبر 2018 - 11:26
ليس الكسكس وحده الذي يجمعنا بل كذلك المرشوش والرفيسة والطاجين والبغرير والبريوات والغريبة.....غير أن ما يجمعنا نحن المغاربة يراه بعض المتعصبين للعربية يفرقنا لأنه لا وجود لأسماء هاته الأكلات عند إخوانهم المشارقة.
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13 - المنطقي السبت 22 شتنبر 2018 - 11:32
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ...وحدنا السكس ولم يوحدنا الدين واللغة العربية والامازيغية والتاريخ. ..والدفاع المشترك إبان الاستعمار والتقافة. ..وووووو.....فقط السكس
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