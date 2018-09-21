24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من يعلم أكثر، يشقى أكثر! (5.00)

  2. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  3. بوريطة: العلاقات المغربية الموريتانية لا ترقى إلى طموحات الملك (5.00)

  4. الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)

  5. ترامب: بوش ارتكب أسوأ خطأ في تاريخ أمريكا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | القبض على "داعشية" فور وصولها إلى ألمانيا

القبض على "داعشية" فور وصولها إلى ألمانيا

القبض على "داعشية" فور وصولها إلى ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 15:22

ألقت السلطات الألمانية في مطار دوسلدورف، اليوم الجمعة، القبض على شابة ألمانية-جزائرية انضمت إلى تنظيم داعش في سورية.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية أن الشابة، وتدعى سارة أو. تم ترحيلها من تركيا إلى ألمانيا.

وكانت واقعة سارة أثارت ضجة في وسائل الإعلام، حيث كانت طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 15 عاما عندما سافرت إلى سورية عام 2013.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت سارة في سورية مطلع عام 2014 من مقاتل داعشي منحدر من ألمانيا، كما تلقت تدريبات على استخدام السلاح وتولت أعمال حراسة لدى التنظيم.

وفي مطلع عام 2018 سافرت سارة إلى تركيا، وسلمت نفسها لسلطات الأمن هناك.

ومن المقرر عرض سارة على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية في وقت لاحق اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.