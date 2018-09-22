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كُتّاب وآراء
تركيا تأمر باعتقال 110 ضباط من القوات الجوية
أمر القضاء التركي باعتقال 110 ضباط من القوات الجوية بالبلاد، في مداهمة جديدة ضد أعضاء بشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.
وأفادت قناة (سي إن إن ترك) بأن قرار الاعتقال يطول مشتبه بهم في 15 محافظة مختلفة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على 85 منهم بالفعل.
وأوضح المصدر أن المشتبه بهم عسكريين في الخدمة وأن الأمر باعتقالهم جاء على خلفية رصد مكالمات هاتفية بينهم واشخاص أخرين ينتمون لشبكة غولن.
ويوجد بين الضباط الصادر بحقهم أمر اعتقال، خمسة طيارين بالقوات الجوية التابعة للجيش الثاني بحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وعقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليوز 2016، بدأ القضاء التركي عملية "تطهير" طالت العديد من المؤسسات وأسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من أتباع غولن.