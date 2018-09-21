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كُتّاب وآراء
الرئيس الموريتاني: الإسلام السياسي وراء المآسي
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن أكبر مأساة عرفها العرب هي "فلسطين وما قامت به اسرائيل منذ 1948".
واعتبر ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة أن "مآسي العرب والمجتمع العربي واضحة سببها أولا إسرائيل منذ 1948 ما حدث في فلسطين، لكن ما عاشه العرب في السنوات الأخيرة كان مأساة أكبر بسبب الإسلام السياسي وحركاته المتطرفة التي خربت الأوطان وأراقت الدماء".
وقال إن "تسييس الدين أحدث مأساة أكبر مما قامت به اسرائيل وأن الدول العربية حطمها الإسلام السياسي وهذا ما لم يقم به البعثيون والناصريون والشيوعيون".
وأضاف "هذه الحركات التي كانت تحكم الدول العربية لم تحطم الدول العربية مثلما حطمها الإسلام السياسي، لذا وفي المحصلة إسرائيل أكثر إنسانية من هؤلاء وخسائر العرب في حروبها مع إسرائيل أقل من خسائرهم اليوم حين حمل الإسلاميون السلاح ضد الدول".
وأكد أن بلاده ليست دولة علمانية "لكننا لا نقبل أن تتبنى الدين حركة سياسية وليس مقبولا ولم يعد مقبولا ولن نقبل ذلك في المستقبل"، في إشارة لحزب "تواصل الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات بـ14 نائبا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
هناك مَثَلٌ عربي دارج يقول “عندما تفلس الحكومة تعود الى دفاترها القديمة لإنقاذ نفسها”
التراث الديني وكثرة الشيوخ و كثرة الفتاوي، شوه الدين و اعطاه حمولة عنفية، عنصرية. عقلية لا تقبل الاخر المختلف و ترى الدنيا و كانها محطة لا تساوي شيؤ، و كثرة الخزعبلات كالسلف الصالح و مقتل الحسين و من له الحق في الخلافة و تطبيق الشريعة الاسلامية المكتوبة في عصر العباسيبن و كانها قران منزل، رغم ان مدونيها هم فقط فقهاء السلطان العباسي الذي امرهم بكتابة ما يشرعن حكمه.
الاسلام السياسي هو اكبر كذبة و مصيبة على امتنا.
ادعوا الشباب لابتعاد عن هكذا فكر، و التشبت بالفكر العلمي و الفلسفي، و العقل النقدي، لا القبول بكل شيء بدون افتحاص و لا تحليل.
و الله جل شيوخ الفضاءيات الذين دعوا الشباب للجهاد، و الله ان جلهم بورجوازيين و يعيشون حياة البدخ، و يربحون المليارات بتكليخ الشباب، متى سمعنا باحد الشيوخ ذهب للجهاد ؟؟؟
و لكن انظر للوهابية المخادعة التي تغلغلت بقوة في سذاجة العرب و سببت الدمار الحالي.
دائما تجد هناك من يبحث عن مبررات واهيه لتبرير ما لا يمكن تبريره.
يأخدون الحكم بقوة السلاح ثم يفعلون ديمقراطية مزيفة على مقاسهم. و عندما يفشلون يتهمون الحركات الاسلامية بالارهابية و انها السبب في تخلف الشعوب
وهل تركتم فرصة للاسلام السياسي حتى تحكم عليه
انتم ضض كل مسلم لكي لا يقوم العدل