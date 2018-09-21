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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الموريتاني: الإسلام السياسي وراء المآسي

الرئيس الموريتاني: الإسلام السياسي وراء المآسي

الرئيس الموريتاني: الإسلام السياسي وراء المآسي
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:15

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن أكبر مأساة عرفها العرب هي "فلسطين وما قامت به اسرائيل منذ 1948".

واعتبر ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة أن "مآسي العرب والمجتمع العربي واضحة سببها أولا إسرائيل منذ 1948 ما حدث في فلسطين، لكن ما عاشه العرب في السنوات الأخيرة كان مأساة أكبر بسبب الإسلام السياسي وحركاته المتطرفة التي خربت الأوطان وأراقت الدماء".

وقال إن "تسييس الدين أحدث مأساة أكبر مما قامت به اسرائيل وأن الدول العربية حطمها الإسلام السياسي وهذا ما لم يقم به البعثيون والناصريون والشيوعيون".

وأضاف "هذه الحركات التي كانت تحكم الدول العربية لم تحطم الدول العربية مثلما حطمها الإسلام السياسي، لذا وفي المحصلة إسرائيل أكثر إنسانية من هؤلاء وخسائر العرب في حروبها مع إسرائيل أقل من خسائرهم اليوم حين حمل الإسلاميون السلاح ضد الدول".

وأكد أن بلاده ليست دولة علمانية "لكننا لا نقبل أن تتبنى الدين حركة سياسية وليس مقبولا ولم يعد مقبولا ولن نقبل ذلك في المستقبل"، في إشارة لحزب "تواصل الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات بـ14 نائبا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - حلا الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:42
وهل للربيع العربي الذي اشتعل فتيله بتونس بحرق البوعزيزي بائع الخضار لنفسه علاقة بالإسلام السياسي.وهل غزو العراق من طرف الامريكان له علاقة بالإسلام السياسي.وهل الحرب الأهلية بلبنان لها علاقة بالإسلام السياسي.وهل زرع حزب الله من طرف إيران في خضم هذه الحرب بنفس البلد له علاقة الإسلام السياسي.لا يمكن ان نربط كل المآسي التي شهدها عالمنا الإسلامي والعربي ب
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2 - rachida الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:42
الاسلام السياسي صنيعة الغرب والصهيوامريكي ليدمروا به البشر والشجر والحجر وقد نجعوا في ارجاعنا سنوات الى الوراء . اما الاسلام الحقيقي فهو مور على نور ينتج ويطور ويسهل الحياة .
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3 - محتقر للانقلابيين الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:47
اول و اكبر سبب ليس هو الإسلام السياسي ولا حتى إسرائيل و لكنه الانقلاب على شرعية الشعوب و ممارسة الاستبداد عليها مثل ما وقع في موريتانيا بالضبط.
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4 - yaaaaaaaaadris الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:50
و كذلك الحكم الشمولي و المطلق هو سبب ظهور الإسلام السياسي
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5 - فؤاد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:50
هاته نكتة مضحكة، هل الإسلام السياسي من حكم الشعوب العربية لعشرات السنين وزرع الفساد و الفقر و الظلم؟ السياسيين الإسلاميين لم يعرفوا من البلدان العربية إلا سجونها، و حتى تجربتهم في الحكم لم تعمر إلا سنوات معدودة حيت تكالب عليهم كل من هب و ذب
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6 - مُرادِينْيو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:52
عبد الباري عطوان

هناك مَثَلٌ عربي دارج يقول “عندما تفلس الحكومة تعود الى دفاترها القديمة لإنقاذ نفسها”
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7 - السموأل الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:52
الحكام الأبديون و الأنظمة الفاشسية و الديموقراطيات المزيفة هي سبب كل المآسي ، و حتى ظهور الإسلام السياسي فسببه هذه الأنظمة العفنة
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8 - حمان الفطواكي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:53
اولا : سبب مآسي العرب هم العرب أنفسهم، ثانياً : إذا كانت إسرائيل هي سبب هذه المآسي فلماذا تعترف موريتانيا بإسرائيل؟
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9 - PureMinded الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:53
100% صحيح، و الدليل ما نعيشه في المغرب منذ ان سلم الشعب امره لتجار الدين لأن اغلب الشعب امي و الخطاب الديني اقصر الطرق لعقوله.
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10 - اش داكوم الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:58
لشي سياسة خارجية ،،د تكافينا بعدا مع راسنا ،ماشي شغلنا هداك ، دخل سوق راسك ، عطيني جلابيتي بغيت نتصوف ، يا حبيبتي يا جلابيتي
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11 - الصحراوي إبن تافيبلالت الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:01
قال تعالى..إن الدين عند الله الأسلام ...وعلى السياسة أنم تأخ\ من الدين لا العكس ..فالدين لايأخ\ من السياسة أي شيء ...الشعوب اإسلامية ترغب في حكم ديني شرعي كما فقال تعالى لرسوله الكريم ..وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تكن للخا ئنين خصيما ..صدق الله العظيم ..على الدول العربية والأسلامية أن تجعل الشريعة الأسلامية ، هو الحكم بالاشريعة الربانية ، لا الحكم بالقانون الوضعي ..الحكم الوضعي هو حكم إمبريالي غربي صهيوني ..
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12 - Benyounes الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:07
الرئيس الواهم يتحدث عن الاسلام السياسي وهو لا يعرف من هو الاسلام السياسي ولماذا تحول الى اسلام سياسي ومن حوله الى ذلك يريد قطع الطريق على الاسلاميين بهاذا الحديث ويريد قلب الطاولة على كل من كان مسلما يريد التقدم الى ترشيح نفسه ليصل الى هرم السلطة...
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13 - طارق الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:09
أنظمة الاستبداد والعسكر وراء كل المآسي والمحن التي تعانيها الأمة في المشرق والمغرب،فلا داعي للمزايدات والتبريرات...
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14 - Karim الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:13
يا ودي يا واحد المنقلب على اختيار الشعب حتى انت وليت فيلسوف تفهمنا سبب الماسي اللي حنا فيها
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15 - قنيطري الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:14
أولا غير صحيح قول الشعب العربي.هناك شعوب عربية عدة، تختلف تركيبتها حسب الأوطان. والمقصود بالعربية تلك التي تغلب عليها الثقافة العربية الإسلامية. فلسطين ليست هي مشكلة هذه الشعوب ،بل هي فقط وسيلة لتبرير الوضع الذي تعيشه بعض الدول العربية ورد اللوم للآخر. القضية هي أن الثقافة العربية الإسلامية تطرح مشكلا عويصا في التعاطي مع عدة أمور، التعاطي مع الدين،مع السلطة،مع المرأة، مع غير المسلم،مع الإختلاف، مع حرية الفكر .هذا هو المشكل
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16 - منير الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:19
من هم اليهود من هم العرب من هم المسلمين من هم الكفار من هم الظالون و من هم الظالمون ؟
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17 - جريء الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:21
و الله العظيم، كلامه صحيييح 1000%.
التراث الديني وكثرة الشيوخ و كثرة الفتاوي، شوه الدين و اعطاه حمولة عنفية، عنصرية. عقلية لا تقبل الاخر المختلف و ترى الدنيا و كانها محطة لا تساوي شيؤ، و كثرة الخزعبلات كالسلف الصالح و مقتل الحسين و من له الحق في الخلافة و تطبيق الشريعة الاسلامية المكتوبة في عصر العباسيبن و كانها قران منزل، رغم ان مدونيها هم فقط فقهاء السلطان العباسي الذي امرهم بكتابة ما يشرعن حكمه.
الاسلام السياسي هو اكبر كذبة و مصيبة على امتنا.
ادعوا الشباب لابتعاد عن هكذا فكر، و التشبت بالفكر العلمي و الفلسفي، و العقل النقدي، لا القبول بكل شيء بدون افتحاص و لا تحليل.
و الله جل شيوخ الفضاءيات الذين دعوا الشباب للجهاد، و الله ان جلهم بورجوازيين و يعيشون حياة البدخ، و يربحون المليارات بتكليخ الشباب، متى سمعنا باحد الشيوخ ذهب للجهاد ؟؟؟
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18 - اسامة مروان الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:26
لِمَ تضع الناصريون مع البعثيين و الشيوعيين في كفة واحدة لتخريب البلاد العربية و ان كانت الحقبة الناصرية التي هي فخر العرب غير مسئولة عمن نسب نقسه إليها و مسئولة عن أفعالها و تحاسب عليها - أما اذا كان القصد عبد الناصر ذاته فقد جانبك الصواب فقد كان أول من حارب الاسلام السياسي و الشيوعيون و البعثيون برغم التحالفات السياسية المؤقتة للمهادنة و اجتياز المرحلة.
و لكن انظر للوهابية المخادعة التي تغلغلت بقوة في سذاجة العرب و سببت الدمار الحالي.
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19 - Samir r الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:43
الاسلام السياسي والغير السياسي نفس الشيئ.
دائما تجد هناك من يبحث عن مبررات واهيه لتبرير ما لا يمكن تبريره.
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20 - Abdoul الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:43
اللذين أفسدوا العالم العربي و الاسلامي هم الإنقلابيون مثلك.
يأخدون الحكم بقوة السلاح ثم يفعلون ديمقراطية مزيفة على مقاسهم. و عندما يفشلون يتهمون الحركات الاسلامية بالارهابية و انها السبب في تخلف الشعوب
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21 - المعلق الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:47
السلام عليكم والله ما أفسد البلاد الا مثل هذه النماذج التي تطبق أجندات اسيادها في الخارج مالك والإسلام الكل الإسلام الإسلام إذن تعرفون أين الخطأ فلماذا خلط الأوراق وهذا اول خروج بعد الفوز في الانتخابات ها ها ها ها
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22 - بوجمعة الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:49
العسكر هم اسباب البلاء والانقلبات
وهل تركتم فرصة للاسلام السياسي حتى تحكم عليه
انتم ضض كل مسلم لكي لا يقوم العدل
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23 - حاميدو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:50
يا سيادة الرئيس....من قتل و خرب و دمر و هجر الشعب السوري غير حزب البعث؟
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24 - sohail الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:54
سبب المآسي في الدول التي فرض عليهم ان يكونوا عربا هم العرب لان الله الذي قال عنهم خير امة وأمرهم بنشر الاسلام لا يطبقون منه الا ما نهى عنه كطفل الصغير كلما قلت له اياك ان تفعل كذا الا وأسر على فعله لكن الطفل يكبر وينظج لكن عقول العرب تبقى كالحجر
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