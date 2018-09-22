24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ائتلاف بيئي يدق ناقوس الخطر حول مطارح النفايات بالمغرب (5.00)

  2. الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)

  3. كيف نقنع، بسلاسة؟ (5.00)

  4. مؤشر "التقدم الاجتماعي" يضع المغرب في المرتبة 76 عالميا (5.00)

  5. "بوش" تفتتح المتجر الخامس في الدار البيضاء (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تيريزا ماي: مباحثات بريكست في طريق مسدود

تيريزا ماي: مباحثات بريكست في طريق مسدود

تيريزا ماي: مباحثات بريكست في طريق مسدود
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 22 شتنبر 2018 - 01:40

اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الجمعة، أن رد الاتحاد الأوروبي على خطتها المتعلقة ببريكست "غير مقبول"، وأقرت بأن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود".

وقالت ماي في بيان متلفز من مقر الحكومة في داوننغ ستريت: "ليس مقبولا أن يتم ببساطة رفض مقترح الطرف الآخر دون شرح مفصل ومقترحات مقابلة. نحتاج الآن إلى أن نسمع من الاتحاد الأوروبي ما هي المسائل الحقيقية، وما هو البديل الذي يقترحه حتى نتمكن من المناقشة"، وأضافت: "حتى نحصل على ذلك، لا يمكننا تحقيق تقدم".

ورفض القادة الأوروبيون مقترحات ماي خلال قمة في سالزبورغ الخميس بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي على أساس التبادل الحر للبضائع فقط.

ويشترط الاتحاد الأوروبي عقد قمة خاصة مقترحة في منتصف نونبر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتحقيق تقدم فعلي خلال اجتماع في أكتوبر.

وقالت ماي الجمعة إن بريطانيا ستعد خطة بديلة حول مسألة الحدود الإيرلندية الشائكة "تحفظ كرامة المملكة المتحدة"، وأضافت: "في هذه الأثناء علينا وسنواصل العمل على إعداد أنفسنا (لاحتمال) عدم التوصل إلى اتفاق".

وسجل الجنيه الإسترليني الجمعة بعد تصريحات ماي مزيدا من التراجع أمام الدولار والأورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.