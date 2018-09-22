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كُتّاب وآراء
تيريزا ماي: مباحثات بريكست في طريق مسدود
اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الجمعة، أن رد الاتحاد الأوروبي على خطتها المتعلقة ببريكست "غير مقبول"، وأقرت بأن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود".
وقالت ماي في بيان متلفز من مقر الحكومة في داوننغ ستريت: "ليس مقبولا أن يتم ببساطة رفض مقترح الطرف الآخر دون شرح مفصل ومقترحات مقابلة. نحتاج الآن إلى أن نسمع من الاتحاد الأوروبي ما هي المسائل الحقيقية، وما هو البديل الذي يقترحه حتى نتمكن من المناقشة"، وأضافت: "حتى نحصل على ذلك، لا يمكننا تحقيق تقدم".
ورفض القادة الأوروبيون مقترحات ماي خلال قمة في سالزبورغ الخميس بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي على أساس التبادل الحر للبضائع فقط.
ويشترط الاتحاد الأوروبي عقد قمة خاصة مقترحة في منتصف نونبر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتحقيق تقدم فعلي خلال اجتماع في أكتوبر.
وقالت ماي الجمعة إن بريطانيا ستعد خطة بديلة حول مسألة الحدود الإيرلندية الشائكة "تحفظ كرامة المملكة المتحدة"، وأضافت: "في هذه الأثناء علينا وسنواصل العمل على إعداد أنفسنا (لاحتمال) عدم التوصل إلى اتفاق".
وسجل الجنيه الإسترليني الجمعة بعد تصريحات ماي مزيدا من التراجع أمام الدولار والأورو.