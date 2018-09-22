تسريبات حكومية تغضب وزير الدفاع الإسرائيلي

هسبريس - أ.ف.ب

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الجمعة أجهزة الأمن إلى التدخل لمنع التسريبات الصادرة عن اجتماعات الحكومة بعد كشف تفاصيل إيجاز عسكري سري يحض على زيادة المساعدات في الضفة الغربية لمنع اندلاع أعمال عنف جديدة.

وتسريبات اجتماعات الحكومة الأمنية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية من الأمور الشائعة، رغم أنها تناقش أكثر المسائل الحكومية حساسية؛ وغالبا ما تؤدي إلى تبادل الاتهامات بين كبار الوزراء من الحكومة المصغرة.

لكن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أكد تجاوز الخطوط الحمراء عبر تسريب تفاصيل الإيجاز الذي قدّمه رئيس أركان الجيش الجنرال غادي آيزنكوت.

وحذّر آيزنكوت الوزراء من احتمال تزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حسب قناة "حدشوت" التلفزيونية الخاصة.

وحضّ آيزنكوت على زيادة المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين لتعويضهم عن الاقتطاعات الكبيرة في المساعدات الأمريكية التي قررتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت القناة إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل قد يفجّر موجة العنف المرتقبة.

ودعا ليبرمان على تويتر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى اتخاذ إجراءات عبر جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) لضمان عدم حدوث تسريبات كهذه مجددا.

وقطعت إدارة ترامب أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين هذا العام في محاولة لإجبار عباس على إنهاء المقاطعة التي فرضها في دجنبر عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.