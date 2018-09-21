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الرئيسية | خارج الحدود | طعن ثلاثة رضع في مركز رعاية أطفال بنيويورك

طعن ثلاثة رضع في مركز رعاية أطفال بنيويورك

طعن ثلاثة رضع في مركز رعاية أطفال بنيويورك
هسبريس - رويترز
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:15

قالت الشرطة إن عاملة في مركز لرعاية الأطفال بمنزل خاص في مدينة نيويورك طعنت ثلاثة أطفال رضع وبالغين اثنين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة ثم جرحت معصميها.

وقع الحادث فى المنزل بمنطقة كوينز فى حوالى الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك.

وأفادت الشرطة بإن العاملة طعنت بنتين وولدا بالإضافة إلى رجل يعتقد أنه أب لأحد الأطفال وزميلة لها في العمل.

وتراوحت أعمار الأطفال بين ثلاثة أيام وشهر واحد. ويرقد أحد الأطفال الرضع في مستشفى محلي في حالة خطيرة.

وأصابت المشتبه بها نفسها بجروح في المعصمين وهي الآن قيد الاحتجاز.

وذكرت الشرطة أن كلا البالغين اللذين تعرضا للطعن يعيشان في المنزل لكن لم يتضح ما إذا كان أي من الأطفال مدرجا ضمن من تشملهم الرعاية بالمركز.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح على الفور سبب مهاجمتها للضحايا.

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