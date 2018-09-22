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الرئيسية | خارج الحدود | ألبوم "جهاد" يلغي حفل مغني راب في "باتاكلان"

ألبوم "جهاد" يلغي حفل مغني راب في "باتاكلان"

ألبوم "جهاد" يلغي حفل مغني راب في "باتاكلان"
هسبريس - إفي
السبت 22 شتنبر 2018 - 06:26

أعلن مغني الراب المسلم ميدين، أمس الجمعة، في محاولة لتخفيف حدة الجدل التي تسبب فيها سياسيون محافظون ومجموعات يمينية متشددة، عن إلغاء حفلين كان سيحييهما يومي 19 و20 أكتوبر بمسرح باتاكلان، الذي شهد في نونبر 2015 مصرع 90 شخصا في هجوم جهادي.

ويثير المعارضون التساؤلات حول كلمات بعض الأغنيات التي تحمل إشارات متكررة للإسلام، وكانوا قد طالبوا بإلغاء حفلاته احتراما للضحايا، بعد أن اعتبروا أن وجوده هناك سيمثل إهانة لهم.

وأثير الجدل على وجه الخصوص بسبب ألبومات مثل (جهاد) وأغنيات مثل (دونت لايك) والتي تتضمن جمل مثل "أضع الفتاوى على رؤوس الأغبياء".

وأوضح مغني الراب الفرنسي جزائري الأصل والبالغ من العمر 35 عاما عبر الشبكات الاجتماعية أنه سيغير مكان الحفلات لأن بعض الجماعات اليمينية المتشددة تجهز لتنظيم تظاهرات ضده "بهدف إشاعة الفرقة ولم تتردد في استغلال وإحياء ألم ذوي الضحايا".

وأضاف "واحتراما لنفس الأسر ولضمان أمن جمهوري، لن تجرى هذه الحفلات"، مشيرا إلى أنه سينقل المكان إلى التاسع من فبراير بمسرح زينيت في باريس أيضا.

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