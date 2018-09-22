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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع قتلى غرق "عبّارة تنزانيا" إلى 170 شخصا

ارتفاع قتلى غرق "عبّارة تنزانيا" إلى 170 شخصا

ارتفاع قتلى غرق "عبّارة تنزانيا" إلى 170 شخصا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 شتنبر 2018 - 12:39

ارتفع إلى 170 عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا، شمال غربي تنزانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

واستأنفت الفرق عمليات البحث والإنقاذ صباح اليوم، حيث تم انتشال 24 جثة جديدة، بحسب ما أوردته صحيفة "The Citizen" المحلية.

وكانت السفينة، التي تحمل اسم "MV. Nyerere"، قد غرقت أول أمس الخميس في مياه بحيرة فيكتوريا؛ بينما كانت في طريقها بين شبه جزيرة أوكيري وجزيرة أوكرا، وعلى متنها ما يقرب من 400 شخص، على الرغم من أنها لا تتسع سوى لـ100.

وحتى الآن، بلغ عدد الناجين 40 شخصا، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وتبدأ من اليوم السبت ثلاثة أيام حداد أعلنها رئيس تنزانيا، جون بومبيه ماغوفولي، على أرواح الضحايا.

وتشير التحقيقات الأولية، التي كشف عنها رئيس الحكومة جون كيشازي، إلى أن العبارة غرقت بسبب "الحمولة الزائدة".

وفي هذا السياق أمر رئيس البلاد باعتقال المسؤولين عن العبارة لاستجوابهم في إطار التحقيقات.

يشار إلى أن البحيرة السياحية التي تحيطها أوغندا وتنزانيا وكينيا تشهد العديد من الحوادث، ويموت بسببها كل عام مئات الصياديين غرقا جراء العواصف القوية، وفقا لوسائل الأعلام المحلية.

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