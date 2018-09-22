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الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "داعش" يتبنى "هجوم الأهواز" في إيران

تنظيم "داعش" يتبنى "هجوم الأهواز" في إيران

تنظيم "داعش" يتبنى "هجوم الأهواز" في إيران
هسبريس - رويترز
السبت 22 شتنبر 2018 - 13:50

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه مسلحون على عرض عسكري، في جنوب غرب إيران، اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن "مقاتلين من الدولة الإسلامية نفذوا الهجوم في مدينة الأهواز"؛ ولم يقدم التنظيم دليلا على هذه الخطوة التي أسقطت، وفق حصيلة أولية، 24 قتيلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moha السبت 22 شتنبر 2018 - 14:06
اللهم الطف بنا هاده علامة الساعة لان من العلمات كترة الهرج يعني الموت فنعد حساباتنا لان الوقت قريب جدا
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