تنظيم "داعش" يتبنى "هجوم الأهواز" في إيران

هسبريس - رويترز

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه مسلحون على عرض عسكري، في جنوب غرب إيران، اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن "مقاتلين من الدولة الإسلامية نفذوا الهجوم في مدينة الأهواز"؛ ولم يقدم التنظيم دليلا على هذه الخطوة التي أسقطت، وفق حصيلة أولية، 24 قتيلا.