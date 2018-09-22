مون يعلن نهاية الحرب الكورية خلال العام الجاري

هسبريس ـ مُتابعة

يعتزم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان التوجه غدا الأحد إلى نيويورك من أجل المشاركة في فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيعلن عن نهاية الحرب الكورية في غضون العام الجاري.

وينطلق مون إلى نيويورك في زيارة تستغرق خمسة أيام، بعد مراجعة إنجازات زيارته الأخيرة إلى بيونغ يانغ، بحسب ما أوردت اليوم وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعقد اجتماعا مع نظيره الكوري الجنوبي على هامش فعاليات الجمعية العامة. وبحسب "يونهاب" فإن الوقت الحالي يعرف الإعداد للقاء القمة الكورية الجنوبية ـ الأمريكية.

وتقع على عاتق الرئيس مون مسؤولية ثقيلة تتعلق بمناقشة عملية محددة لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي مع ترامب، فضلا عن عقد قمة ثانية بين زعيمي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.