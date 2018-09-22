الفاتيكان والصين يتفقان على كيفية تعيين الأساقفة

هسبريس - رويترز

قال الفاتيكان، اليوم السبت، إنه وقع اتفاقا تاريخيا مع الصين بشأن تعيين الأساقفة الكاثوليك، لكن منتقدين يقولون إن الاتفاق ينطوي على تفريط لصالح الحكومة الشيوعية.

جاء الإعلان عن الاتفاق التمهيدي، الذي وقعه في بكين نائبا وزيري خارجية الطرفين، بينما يزور البابا فرنسيس ليتوانيا؛ في مستهل جولة تستمر أربعة أيام بدول البلطيق.

وقال الفاتيكان إن الاتفاق "ليس سياسيا وإنما رعويا"، ولم يأت بيان للفاتيكان على ذكر تايوان التي يعترف بها من الناحية الدبلوماسية لكن الصين تعتبرها إقليما منشقا عنها.

وبحسب مصادر في الفاتيكان فإن الاتفاق يتيح للكرسي الرسولي الإدلاء برأيه في تعيين الأساقفة، ويمنح البابا سلطة رفض المرشحين.

وينقسم الكاثوليك في الصين، الذين يبلغ عددهم 12 مليونا تقريبا، بين أتباع كنيسة سرية تدين بالولاء للفاتيكان، والمنتمين للجمعية الكاثوليكية الوطنية التي تشرف عليها الدولة.

وقسمت إمكانية توقيع هذا الاتفاق الكاثوليك في أرجاء الصين، إذ يخشى البعض التعرض للمزيد من القمع، في حين يرغب آخرون في التقارب وتفادي الشقاق.