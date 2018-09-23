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كُتّاب وآراء
روسيا ترفض لعب "دور ثانوي" في مشاريع "ناسا"
قال مسؤول روسي إن بلاده قد تخرج من مشروع لبناء محطة فضائية، تتحرك في مدار حول القمر، مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لأنها "لا ترغب في لعب دور ثانوي".
وكانت روسيا قد اتفقت، العام الماضي، على العمل مع "ناسا" بشأن خطط لبناء محطة "ديب سبيس جيتواي"؛ التي ستدور حول القمر وستصبح منصة انطلاق مهمات في المستقبل.
لكن ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، قال إن روسيا قد تنسحب من البرنامج المشترك، وتقترح مشروعا لبناء محطة فضاء خاصة بها تدور حول القمر.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث نفسه قوله: "لا يمكن لروسيا الاتحادية أن تحتمل لعب الدور الثانوي".
جدير بالذكر أن العلاقات متوترة بين موسكو وواشنطن منذ عام 2014 بسبب قرار روسيا ضم شبه جزيرة القرم إليها، واتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.