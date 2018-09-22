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كُتّاب وآراء
محكمة النقض ترفض "مصالحة مبارك" في مصر
قضت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض طلب التصالح المقدم من محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، ونجليه جمال وعلاء، في قضية "قصور الرئاسة".
القضية سبق وأيدت المحكمة المنطوق النهائي، وأدان الجميع باستيلائهم على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري "إيجي نيوز".
وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما، وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا، في شهر أكتوبر من العام الماضي، بإخلاء سبيل نجلي مبارك بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما، محددة في السجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، وذلك على ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما؛ والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة العقوبة بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى، تهم تلقي 5 فيلات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.