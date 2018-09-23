24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)

  2. رصيف الصحافة: محمد الخامس حبس الحسن الثاني بسبب "نتائج الباك" (5.00)

  3. أردوغان يراهن على التكنولوجيا باستدعاء العلماء المغتربين إلى تركيا (5.00)

  4. أطلال وقوارض وأزبال تُكسد التجارة في "أسواق الأحياء" بسطات (5.00)

  5. موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بولندا .. الآلاف يطلبون ساعات عمل أقل وأجور أعلى

بولندا .. الآلاف يطلبون ساعات عمل أقل وأجور أعلى

بولندا .. الآلاف يطلبون ساعات عمل أقل وأجور أعلى
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 شتنبر 2018 - 23:49

خرج عدة آلاف من البولنديين إلى شوارع وارسو، اليوم السبت، مطالبين برفع الأجور وتقليل عدد ساعات العمل.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" أن الاتحاد العام للنقابات البولندية دعا إلى المظاهرة تحت شعار "طفح الكيل".

وقال المنظمون إن حوالي 20 ألف شخص شاركوا في الفعالية التي تطالب برفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى العمل 35 ساعة في الأسبوع فقط.

وقررت حكومة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، قبل أسبوعين، زيادة الحد الأدنى للأجور من 70ر13 زلوتي إلى 70ر14 زلوتي للساعة، أي ما يعاد 4 دولارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.