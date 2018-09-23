بولندا .. الآلاف يطلبون ساعات عمل أقل وأجور أعلى

هسبريس ـ مُتابعة

خرج عدة آلاف من البولنديين إلى شوارع وارسو، اليوم السبت، مطالبين برفع الأجور وتقليل عدد ساعات العمل.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" أن الاتحاد العام للنقابات البولندية دعا إلى المظاهرة تحت شعار "طفح الكيل".

وقال المنظمون إن حوالي 20 ألف شخص شاركوا في الفعالية التي تطالب برفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى العمل 35 ساعة في الأسبوع فقط.

وقررت حكومة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، قبل أسبوعين، زيادة الحد الأدنى للأجور من 70ر13 زلوتي إلى 70ر14 زلوتي للساعة، أي ما يعاد 4 دولارات.