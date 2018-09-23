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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق تشييد "جدار ترامب الحدودي" مع المكسيك

إطلاق تشييد "جدار ترامب الحدودي" مع المكسيك

إطلاق تشييد "جدار ترامب الحدودي" مع المكسيك
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 شتنبر 2018 - 04:35

بدأت الولايات المتحدة بناء جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك؛ الذي تعهد به الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، لوقف الهجرة غير الشرعية التي يعتبرها خطرا أمنيا.

ويغطي الجزء الجديد ستة كيلومترات من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، كما انه سيعوض سياجا موجودا بين "ايل باسو" في تكساس و"سيوداد خواري"ز في المكسيك، وفق ما أفادت الجمارك الأميركية وجهاز حماية الحدود في بيان.

وقال رئيس قوة الحدود في قطاع ايل باسو آرون هال إن "الجدار الجديد سيكون أكثر متانة وأكثر فعالية في ردع الداخلين بطريقة غير شرعية". واشار الى أنه سيتم استبدال السياج الموجود بحاجز حديدي؛ يسمح لعناصر الدوريات بمشاهدة الجانب الآخر من الحدود.

وسينتهي العمل بالمشروع، الذي تبلغ كلفته 22 مليون دولار، خلال سبعة اشهر من الحين.

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