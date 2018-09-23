قراصنة يخطفون طاقم سفينة سويسرية في نيجيريا

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشركة المشغلة لسفينة تجارية سويسرية، في بيان، إن قراصنة اختطفوا 12 شخصا من طاقم الناقلة، اليوم السبت، في المياه الإقليمية النيجيرية حين كانت تبحر بين العاصمة لاجوس ومدينة بورت هاركورت.

وقالت شركة "ماسول للشحن" إن القراصنة صعدوا على متن السفينة، التي كانت محملة بالقمح، واختطفوا 12 من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا؛ بينما لم تكشف الشركة عن جنسيات المختطفين ضمن بيانها.