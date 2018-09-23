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الرئيسية | خارج الحدود | قراصنة يخطفون طاقم سفينة سويسرية في نيجيريا

قراصنة يخطفون طاقم سفينة سويسرية في نيجيريا

قراصنة يخطفون طاقم سفينة سويسرية في نيجيريا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 شتنبر 2018 - 22:35

قالت الشركة المشغلة لسفينة تجارية سويسرية، في بيان، إن قراصنة اختطفوا 12 شخصا من طاقم الناقلة، اليوم السبت، في المياه الإقليمية النيجيرية حين كانت تبحر بين العاصمة لاجوس ومدينة بورت هاركورت.

وقالت شركة "ماسول للشحن" إن القراصنة صعدوا على متن السفينة، التي كانت محملة بالقمح، واختطفوا 12 من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا؛ بينما لم تكشف الشركة عن جنسيات المختطفين ضمن بيانها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Me again السبت 22 شتنبر 2018 - 23:34
سفينة تجارية سويسرية! هل سويسرا لها سفن و مواني?!!! نعم, لها سفن و مواني على ضفاف الانهار و البحيرات, لكن ليس هناك بحر في سويسرا! هل انجزت و بنت انفاق بحرية كذلك? لم يكن في علمي, لكن كل شيء ممكن النسبة لها. في المغرب الاف كلميترات من الشواطيء و بناء فلوكة اي زورق من الخشب لم يتقن و ينقصه العديد من الادوات بما فيها مطاط النجدة, اما محركها فهو مستورد 100%, ناهيك عن السفن. اين المهندسون المغاربة? هل المهندسون يعرفون فقط بناء الحيوط من الاسمنت المسلح و السياج من الكرياج?
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2 - إيحاء السبت 22 شتنبر 2018 - 23:47
ذكرني هذا بفيلم Captain Phillips
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