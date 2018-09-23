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كُتّاب وآراء
شراكة اقتصادية تجمع الاتحاد الأوروبي وموريتانيا
وقعت موريتانيا في بروكسل اتفاق شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حسب ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وذكر المصدر نفسه أن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في حكومة نواكشوط، خديجة مبارك فال، وقعت الاتفاق باسم الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الأوروبي.
ويُمكن هذا الاتفاق منتجات موريتانيا من الدخول بحُرية إلى أسواق أوروبا وغرب أفريقيا بهدف التبادل التجاري، متمثلة في الأسماك والحديد الخام والجلود، مع تعزيز التكامل الاقتصادي للمنطقة من أجل المشاركة بشكل أفضل في التجارة الدولية.