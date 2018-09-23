رئيس إيران: هجوم الأهواز لن يمر دون رد

هسبريس - متابعة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تدع الهجوم الذي وقع أمس في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد يمر دون رد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن روحاني القول اليوم الأحد، قبل أن يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران "لن تمرر من دون شك هذه الجريمة ... واضح لنا من هي المجموعة التي قامت بهذا العمل وبمن ترتبط".

وتعهد الرئيس الايراني باعتقال ومعاقبة جميع المتسببين في هجوم أمس.

واستدعت إيران الليلة الماضية سفيري الدنمارك وهولندا والقائم بأعمال السفارة البريطانية. وتتهم القيادة الإيرانية الدول الثلاث بإيواء أعضاء في جماعة "تحرير الأهواز" المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

واستهدف الهجوم عرضا عسكريا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة 60 آخرين، بينهم أطفال.