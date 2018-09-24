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كُتّاب وآراء
تراجع الصيد السري لوحيد القرن بجنوب إفريقيا
قالت إدارة شؤون البيئة بجنوب أفريقيا إنه تم اصطياد أكثر من 500 من حيوانات وحيد القرن بشكل غير مشروع للاستفادة من قرونها في جنوب أفريقيا خلال أول ثمانية أشهر من 2018 مقابل 691 في نفس الفترة من العام الماضي أي بتراجع بنسبة 26 في المئة.
ويؤكد هذا توجها تنازليا منذ 2014 عندما تم اصطياد عدد قياسي من وحيد القرن بلغ 1215 حيوانا في جنوب أفريقيا ولكن حجم هذه المذبحة يشير إلى أن الطلب مازال قويا في الأسواق الآسيوية حيث تعد قرون وحيد القرن إحدى مكونات الأدوية الشعبية.
ومن بين أسباب هذا التراجع استخدام نظام رادار متنقل لاكتشاف عمليات الصيد غير المشروع والذي قالت الإدارة في بيان إنه" ضمن تراجع عمليات الصيد غير المشروع لوحيد القرن في المناطق ذات الكثافة العالية بما يزيد عن ثمانية في المئة".
وأدى الصيد غير المشروع والجفاف إلى تقليص أعداد وحيد القرن التي يمكن اصطيادها. ويقدر متنزه كروجر الوطني أنه يوجد حاليا نحو خمسة آلاف وحيد قرن مقابل تسعة آلاف في 2014 وذلك حسب الإحصاءات الحكومية.