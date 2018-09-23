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بن سلمان يتوعد بالتصدي للعابثين بأمن السعودية

بن سلمان يتوعد بالتصدي للعابثين بأمن السعودية
هسبريس - الأناضول
الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:50

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد إنه "لن يسمح لأحد أيا كان أن يعتدي على سيادة وطننا".

جاء ذلك في كلمة مكتوبة لبن سلمان، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، الذي يحل يوم 23 سبتمبر من كل عام.

وأوضح أن بلاده "تحتفل هذا اليوم بيومها مستذكرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي وحد هذا الوطن وأرسى دعائم الدولة".

وأضاف "نفتخر بما حققه وطننا الغالي من مكانة دولية وإسلامية وعربية ، ودور مؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، وإنجازات اقتصادية وتنموية وبتضافر جميع الجهات الحكومية وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"

وتابع "وطننا الغالي الذي انطلق منه الإسلام واضيئت منه أنوار النبوة ، سيظل متمسكاً بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية والاعتدال ، ومحارباً بلا هواده التطرف والإرهاب".

وقال إنه "لن يسمح لأحد أياً كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه".

وتابع "لا يفوتنا بهذه المناسبة الغالية الإشادة بجهود أبناء وطننا المعطاء في كل الميادين وفي مقدمتهم جنود الوطن وحماة أمنه الذين سطروا أروع الملاحم البطولية للذود عن الدين وحياض الوطن".

ودأبت جماعة "الحوثي" منذ بدء الحرب اليمينية في 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، لكن غالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وهناك اهتمام واسع بالاحتفاء باليوم الوطني للسعودية، برز في الإعداد لفعاليات عدة بكافة أرجاء البلاد، وإضاءة مختلف المعالم في بلاد عربية باللون الأخضر تهنئةً للمملكة بيومها الوطني، فضلا عن برقيات تهنئة بالمناسبة من مختلف دول العالم.

وكانت الوكالة السعودية الرسمية كشفت قبل أيام عن سعي بلادها إلى تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة "غينيس" العالمية، بإطلاق أكبر كمية ألعاب نارية في وقت واحد، وكذلك رسم أكبر علم بالعالم في يوم الاحتفاء.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، في 23 سبتمبر من كل عام.

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