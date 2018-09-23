ضحايا وخسائر فادحة في فيضانات جارفة بتونس

هسبريس - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات ضربت، أمس السبت، محافظة نابل شرقي تونس الى 3 فقدوا حياتهم بعدما جرفتهم السيول.

وقال حسام بوعرقوب (مسؤول محلي) من محافظة نابل، لوكالة الأنباء الرسمية (وات) إن فتاتين في مقتبل العمر (20 و25 سنة) لقيتا حتفيهما مساء السبت بعد أن جرفتهما مياه الأمطار

وأعلن الناطق باسم (الدفاع المدني)، معز تريعة، السبت، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، عن انتشال جثة مسن جرفته مياه الأمطار في منطقة تاكلسة شمال غربي محافظة نابل.

وأضاف تريعة: "فيضان بعض الأودية بمحافظة نابل أدى إلى قطع عدد من الطرقات".

وحسب أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي) وصلت كميات الأمطار في مدينة نابل، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، ظهر اليوم، إلى 197 مم، و180 مم في مدينة منزل بوزلفة وسط المحافظة.

فيما قال بيان لوزارة الداخلية إن "التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد تميّزت بتهاطل كميات هامة من الأمطار السبت مما أدّى إلى فيضان الأودية بولاية نابل وارتفاع منسوب المياه وغمرها للأحياء السكنية والصناعية"

وأضاف أنه "تمّ توجيه تعزيزات كبرى (من قوات الدفاع المدني والأمن) من الولايات المجاورة وداخل الجمهورية إلى محافظة نابل" لمواجهة الوضع.