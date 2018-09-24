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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على "مرشد الإخوان"

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على "مرشد الإخوان"

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على "مرشد الإخوان"
هسبريس ـ متابعة
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 00:35

قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين ( التي تصنفها السلطات الحالية بالإرهابية ) و 64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وعاقبت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، 65 متهما بالسجن المشدد 15 سنة في نفس القضية.

وقررت المحكمة معاقبة 10 بالسجن المشدد ثلاث سنوات ، والحبس عامين ل22 آخرين.

كما قضت بانقضاء الدعوى لخمسة آخرين لوفاتهم ، وعدم الاختصاص لأربعة أحداث نظرا لكونهم أثناء الواقعه كانوا لم يبلغوا 15 عاما وأحالت أوراقهم للنيابه العامة.

وقضت المحكمة بـ "البراءة" لـ 287 متهمًا بالقضية .

ويواجه 682 شخصا في القضية تهم "اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة في مدينة العدوة ، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 غشت 2013".

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