"الروبوتات" تدخل مجال الارتجال على المسرح

هسبريس - د.ب.أ

طرحت شركة بريطانية تحمل اسم "هيومان ماشين" أي "الانسان الآلة" مشروعا جديدا لتقديم عرض مسرحي فريد من نوعه يشارك فيه البشر والروبوتات، في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إدخال الانسان الآلي وبرامج التعليم العميق إلى عالم المسرح والفنون.

وطور الباحثان بيوتر ميروفسكي وكوري ماثيوسن برنامجا للارتجال على المسرح يعتمد على تقنيات التعليم العميق للآلة، وقاما بتدريب البرنامج اعتمادا على عبارات الترجمة في الأفلام السينمائية. واستطاع هذا البرنامج بالفعل ابتكار عبارات حوارية تندرج في سياق العمل الدرامي وتصلح للاستخدام على خشبة المسرح.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث بيوتر ميروفسي قوله إنه "في إطار التجارب السابقة، قدمنا عرضا مسرحيا يعتمد على الكوميديا الارتجالية يشارك فيه البشر والروبوت"، ولكن هذه التجربة لم تحقق النجاح المرجو لأن الروبوت كان يتأخر في النطق بالعبارات، كما كان يفتقد إلى التفسير العاطفي للنص.

ولكن الباحثين طورا التجربة، حيث قاما بتوظيف ممثل بشري بدلا من الروبوت خلال العرض، وكان هذه الممثل يتلقى العبارات التي يبتكرها الروبوت بواسطة سماعة أذن وينطق بها أمام الجمهور على خشبة المسرح، فيما كان بقية الممثلين المشاركين في العرض يتفاعلون مع هذه العبارات بشكل تلقائي.

ومن أجل تطوير التجربة، قام الباحثان بتحويل العرض المسرحي إلى لعبة تخمين، حيث كان يطلب من الجمهور تحديد الممثل الذي ينطق العبارات التي يبتكرها الروبوت وسط بقية الممثلين الذين يرتجلون على المسرح بشكل طبيعي.

ويقول ميروفسكي إن "الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو اختبار قدرة الآلة على مساعدة الممثل على المسرح خلال العروض المباشرة".

ويهدف الباحثان الآن إلى تحسين جودة العبارات التي يبتكرها الروبوت عن طريق تغذيته بردود أفعال باقي الممثلين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال معادلات خوارزمية خاصة بالتعليم العميق للغة.