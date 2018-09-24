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كُتّاب وآراء
الرئيس المكسيكي يرفض مواجهة ترامب حول الهجرة
قال أندريس لوبيز أوبرادود، الرئيس المكسيكي المنتخب، إنه لا يريد مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موضوع الهجرة.
وأدت سياسة ترامب المتشددة في مسألة الهجرة إلى تصعيد التوتر بين البلدين وإثارة غضب المكسيكيين الذين أعلن الرئيس الأمريكي سابقا أنهم سيسددون ثمن جدار وعد ببنائه على الحدود بين البلدين؛ لكن أوبرادور اليساري قال للصحافيين في ولاية سونورا الحدودية إن المشادات الكلامية ليست الحل.
وقال الرئيس المكسيكي المنتخب: "لن نخوض مواجهة مع حكومة الولايات المتحدة، لن نخوض مواجهة مع الرئيس دونالد ترامب".
وتابع أوبرادور، الذي يتولى منصبه في الأول من شهر دجنبر المقبل، أن "بناء الجدران أو اللجوء إلى القوة لا يحلان مشكلة الهجرة التي تتطلب دبلوماسية".