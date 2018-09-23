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الرئيسية | خارج الحدود | المرض يحبس غالي في مشافي الجزائر .. والاستنفار يعم البوليساريو

المرض يحبس غالي في مشافي الجزائر .. والاستنفار يعم البوليساريو

المرض يحبس غالي في مشافي الجزائر .. والاستنفار يعم البوليساريو
هسبريس - نور الدين إكجان
الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:00

ظروف صحية سيئة يعيشها إبراهيم غالي، زعيم انفصاليي جبهة البوليساريو، نقلته صوب مستشفيات الجزائر العاصمة لتلقي علاج خاص بعد تفاقم المرض الذي يفتك بجسد غالي منذ 15 شتنبر الحالي، حسب ما أوردته جرائد إسبانية، التي انطلقت من مصادر مقربة من قياديي مخيمات تندوف، لتؤكد التكتم الشديد الذي يسري على أخبار مرض الرجل المقرب من قصر المرداية.

وأضافت المصادر ذاتها أن "إصابة غالي بداء التهاب الكبد أدخل المخيمات في حالة استنفار قصوى، حيث اختفى عن الأنظار منذ أيام تاركا المسؤولية لبقية الجنرالات، الذين يعانون ويلات الانتقادات، جراء هروب مغاربة من قبضة الميليشيات، وفي ظل الفوضى العارمة التي خلفتها أمطار قوية ضربت الصحراء الجزائرية".

وأردفت المصادر أن "العجز الجسدي لإبراهيم غالي وصل مستويات متقدمة، يصعب معها إيجاد حل في القريب العاجل، رابطة مصيره بمواكبة طبية على أعلى مستوى، قد تبعده عن تندوف لشهور طويلة، في ظل غياب أبسط شروط التطبيب في تندوف".

وأشارت وسائل الإعلام الاسبانية إلى أن "الجزائر العاصمة تعيش بدورها على وقع الاستنفار والحيطة، من أجل ضمان استمرار غالي على رأس جبهة البوليساريو، خصوصا أنها تراهن على حشد الدعم له قبيل المؤتمر الذي جرى تأجيله حتى السنة المقبلة، لأسباب غير معروفة إلى حدود اللحظة".

وأكملت المصادر أن "غالي يجري فحوصات طبية منتظمة بعد تواليه رئاسة الجبهة"، مشددة على أن "مرضه كان معروفا؛ لكن توليه المسؤولية جعل أمر صحته شديد السر والتكتم، في أفق إيجاد حل لمشاكله الصحية المتفاقمة".

وفي السياق ذاته، سارعت الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو إلى "تأكيد خبر المرض واعتباره غير خطير على صحة غالي"، متنبئة بـ"عودته عما قريب إلى المخيمات"، لافتة إلى "الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان تندوف، جراء غياب أي طرف للتواصل معه، واستقواء الجنرالات المعارضة لغالي المنتظرة لحظة الوفاة للانقضاض على السلطة".

وسجلت مواقع البوليساريو أن "هناك صراعا خفيا يجري في صفوف الجنرالات المحيطة بغالي، حيث يحاول أغلبهم السيطرة على جميع تحركات المخيمات لنيل الرضا الجزائري، في أفق انعقاد المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو"، معبرة عن "سخطها إزاء الأوضاع التي جعلت السكان يعانون من الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حاميدو الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:18
يبدو أن الكراسي المتحركة هي نهاية كل جبار عنيد.
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52
2 - مغربي قح الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:20
لو ان لهم مستشفيات بالجزائر لما حلقوا ببوتفليقة كلما زاد حاله الى اوربا.غالي يرقد بالاحرى مسجونا بالجزائر الى أن يأخذ الله روحه.
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39
3 - ben الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:21
أي جنرلات عند البوليساريو واي حل في قضية الصحراء تراهن الحكومة المغربية على حلول لها وكيف ستنتهي مع عصابة محتجزة مغاربة باراضي عند الجزائر وحتى فرضنا ان المغرب مع من سيتفاوض حتى في اطار الحكام الداتي عصابة ابراهيم غالي تعرف جيدا انها غير مقبولة ومرحب بها عند الصحراويين المغاربة وكيف سينسون المغاربة العائديين لوطنهم العاب والتنكيل الدي كان يمارس عليهم وحتى اسبانيا لو كانت جدية كانت ستتدخل زتعترف باخطائها وأين المجتمع المغربي وخاصة من لهم علاقة بفرنسا مادا فعلت معنا في ارضينا في الجنة الشرقية دولتنا غير قادرة على المواجهة لا مع اسبانيا ولا مع فرنسا
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9
4 - تعليق الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:21
نسأل ألله لك الهداية وأن تطلق صراح المحتجزين الدين تتاجرون في معاناتهم
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12
5 - مواطن مغربي حر الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:22
الجهل والتخلف عند حكام الجزائر حسبي الله ونعم الوكيل لمادا لا يفكرون فى اتحاد المغرب العربي من اجل مصلحت الشعب نحن المغارب لن نفرط فى الصحراء المغربية مهما كلف التمن
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13
6 - هرو هولاكو الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:23
رحل عبدالعزيز وسيرحل بعده غالي وسيأتي آخر دون أن يحقق واحدا منهم جمهوريتهم الوهمية التي لن تكون سوى ولاية من ولايات الجنوب الغرب الجزائري كما تخطط مستقبلا لدلك الجزائر وهدا ما جعل حلمهم لن يتحقق نظرا لسوء نية الجارة الشرقية لأنها تخدع الصحراويين والمغرب على حد سواء.
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7 - sadik الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:26
نهاية مرتزقة البولزاريو آتية لامحالة . بعد الانتكاسات الدبلوماسية للجزاءر على المستوى الافريقي والدولي لخلق كيان ضعيف تابع لها .وبعد الغموض الذي يلف صحة الرءيس الجزاءري جاء الدور على زعيم المرتزقة ...فنهاية هذا الكابوس اامزعج بات مسألة وقت ... فقط .. على الدبلوماسية المغربية إستغلال هذه الأوضاع لصالحه....
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8 - المامون الالماني الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:27
انه كان من الواجب على الحكومة المغربية ان تتقدم شكاية الى المحكمة الجنائية الدولية في حق الجزائر والبوليزاريو معا الذي يعمل على سجن هذا المساكين المغلوب على امرهم رغما على انفسهم في سجن كبير في ما يسمى تندوف. لاكن على كل حال فمحكمة العليا لربنا عادلة ولا تترك من تعدا الحدود ليفسد في الأرض. فسبحان الله
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9 - Hamid الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:27
Algérie ya des hôpitaux pourquoi boutaflika chaque fois en France contrôle après contrôle hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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4
10 - عبد المجید الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:29
الخونه المرتزقه هدا مصیرهم المرض المزمن ثم الموت لانهم خانوا الوطن . ان الله یمهل ولا یهمل .
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11 - مغربي الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:29
نتمنى من العلي القدير ان يعجل بالوفاة هذا الخاءن الذي قاد حروب شعواء ضد وطنه من اجل المصالحه الخاصة وضحياه حدث و لاحرج من الابرياء و السدج و المغرر بهم الذين وظفو اليات لمصالح النظام الجزاءري العميل .
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12 - ماروكان الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:33
وتلك الأيام نداولها بين الناس..... كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام .
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13 - عبدالله الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:36
الله يشفيه يرجع إلى المغرب أن الوطن خفور ورحيم
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14 - حلالة 59 الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:38
رجل في هذا السن و مريض ولايزال يؤمن بقضية خاسرة 100/100 !!!! أو ربما أنه مجبر على أداء دوره و هذا تحت تهديدالقايد صالح. و أنا على يقين أن كل قيادات البول ساريو لو أتيحت لهم الفرصة لطاروا محلقين صوب وطنهم الأصل المغرب. اللهم اشفي هذا الرجل و اجعله يعود لرشده و التنصل من إملاآت القايد صالح الغير الصالح
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15 - بوسماحة الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:45
وهل في الجزاءر مستشفيات؟
لماذا لا يطير ابراهيم غالي الى سويسرا كما يفعل بوتفليقة .ام الفاتورة غالية .
بدء العد العكسي لانهيار بوليزاريو الجزاءر..
ان الله يمهل ولا يهمل .
الجزاء من جنس العمل.
حسبنا الله ونعم الوكيل
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