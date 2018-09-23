أمريكا ترفض اتهام إيران حول تورطها في هجوم أهواز

هسبريس - افي

رفضت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي اليوم اتهامات إيران التي حملت واشنطن مسئولية التورط في الهجوم على العرض العسكري السبت في مدينة أهواز وقتل فيه 25 شخصا بين عسكريين ومدنيين.

وقالت هالي في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) اليوم "النظام لديه شعب يتظاهر. كل حفنة أموال تدخل إيران توجه إلى جيشها، قمع شعبه لفترة طويلة".

وأضافت في شارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني "يمكنه اتهامنا بما يشاء. ما يجب أن يفعله هو النظر في المرآة".

وأدانت هالي الهجوم الإرهابي كما يحدث عادة، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران".

وحمل الحرس الثوري الإيراني، مسئولية الهجوم على "مرتزقة الغطرسة العالمية (الولايات المتحدة) والمنطقة" ولا سيما "المثلث الغربي الصهيوني العربي".

كما ندد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري اليوم بأن المتطرفين "يتمتعون بالدعم المالي من بعض البلدان الإقليمية" في إشارة إلى السعودية ودول خليجية أخرى.

وتحمل الحكومة الإيرانية مسئولية الهجوم على حركة انفصالية عربية (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)، رغم تبني تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسئوليته.

وكانت مدينة الأهواز تشهد عرضا عسكريا بمناسبة احتفالات أسبوع الدفاع المقدس الذي يحيي ذكرى الحرب بين إيران والعراق (1980-1988).

وكان منفذو الهجوم يرتدون أزياء عسكرية وفتحوا النيران على وحدات الجيش والحرس الثوري الإيراني المشاركين بالعرض وعلى الجمهور العام من مبنى قريب ومن موقع خلف منصة السلطات الحاضرة للعرض.

جاءت تصريحات هالي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وتشديد العقوبات على البلاد.