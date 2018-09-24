بيل غيتس يطالب العالم بمكافحة الفقر في إفريقيا

هسبريس - متابعة

طالب الملياردير ورجل الأعمال الخيرية الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة (مايكرسوفت)، رؤساء الدول والحكومات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوجيه رعاية خاصة لمواجهة الفقر في العالم وخاصة في أفريقيا.

وقال الرئيس المعاون لمؤسسة بيل وميليندا جيتس في بيان نشرته صحيفة "لو جوورنال دو ديمانش" الفرنسية "بالنسبة للشباب الأفارقة، فإن العيش في ظل الفقر والمرض يعتمد على الخيارات والاستثمارات التي نقدمها اليوم".

وحذر من أنه رغم انتقال عدد الأشخاص الذين يعيشون باقل من 1.9 دولار في اليوم من نصف سكان العالم في عام 1966 إلى 9% في عام 2017 ، هناك بيانات تشير إلى أن عدد من يعيشون في فقر مدقع في افريقيا جنوب الصحراء "قد لا يتراجع وحتى يرتفع".

وأكد جيتس أن هناك نماذج اقتصادية تكشف أن هذا النوع من الاستثمارات "قد تؤثر على أفريقيا وتسفر عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للقارة بنحو 90% من اليوم وحتى عام 2050".

ووجه جيتس دعوته إلى فرنسا التي تتولى العام المقبل الرئاسة الدورية لمجموعة جي7 وتستضيف المنتدى العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا.

وجهت دعوة جيتس قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستحشد في نيويورك اكثر من 120 رئيس دولة وحكومة ومئات الوزراء لمراجعة القضايا الجوهرية على الاجندة الدولية.