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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق أكبر خطة للتغطية الصحية في العالم بالهند

إطلاق أكبر خطة للتغطية الصحية في العالم بالهند

إطلاق أكبر خطة للتغطية الصحية في العالم بالهند
هسبريس - افي
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 03:16

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسميا خطة لتوفير تغطية صحية لنحو 100 مليون أسرة فقيرة في الهند، فيما يعد "أكبر برنامج في العالم" في بلد يفتقر جزء من شعبه للخدمات الصحية أو بالكاد يتمتع بالقليل منها.

وأكد مودي خلال إحدى الفعاليات بولاية جهارخاند الشرقية أنه "مشروع حكومي على نطاق كبير لا يجرى في أي مكان آخر بالعالم"، مضيفا أن "أكثر من 500 مليون شخص سيتلقون تغطية تصل حتى 500 ألف روبية (نحو خمسة آلاف و900 يورو)".

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الهندية، فإن كل أسرة تندرج تحت البرنامج ستحظى بما يصل إلى خمسة آلاف و900 يورو سنويا في صورة رعاية طبية ثانوية وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى الهند.

كما يتضمن البرنامج إنشاء 150 ألف "مركز صحي" سيقدم خدمات صحية للأمهات والأطفال ولعلاج الأمراض غير المعدية، طبقا للبيان.

وتمتلك الهند شبكة تغطية صحية عالمية ومجانية، لكن ليس لديها القدرة على الوفاء باحتياجات جميع السكان، الذين يفتقر قطاع كبير منهم إلى خدمات صحية حقيقية.

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