بعد انتهاء موسم الحج .. إسدال ثوب الكعبة المشرفة

هسبريس - متابعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، إسدال ثوب الكعبة المشرفة، بعد انتهاء موسم الحج الماضي.

وأوضح أحمد بن محمد المنصوري، مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أنه جرى إسدال الجزء الذي رُفع من ثوب الكعبة المشرفة خلال أيام موسم الحج الماضي وتثبيته بحلق الشاذروان الذهبية.

وأشار المنصوري، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى أنه جرى "رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها".

ولفت مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى أنه خلال فترة الحج "يشهد المطاف توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه؛ وهو ما يعرض الثوب لبعض الضرر ويبقى هذا الجزء مرفوعا حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم، حيث يعاد الوضع إلى طبيعته".

وبعد تغيير كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة، يوم وقفة عرفة، في التاسع من ذي الحجة (20 غشت الماضي)، يتم رفع الجزء السفلي من ثوب الكعبة المشرفة، إلى أن تم إسداله اليوم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لثوب الكعبة المشرفة، التي يصل ارتفاعها إلى 14 مترا، 22 مليون ريال (حوالي 6 ملايين دولار تقريبا). ويصنع هذا الثوب من الحرير الطبيعي الخاص، الذي يتم صبغه باللون الأسود والذي يستخدم في صناعته نحو 700 كيلوغرام من الحرير الخام و120 كيلوغراما من أسلاك الفضة والذهب