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الرئيسية | خارج الحدود | بعد انتهاء موسم الحج .. إسدال ثوب الكعبة المشرفة

بعد انتهاء موسم الحج .. إسدال ثوب الكعبة المشرفة

بعد انتهاء موسم الحج .. إسدال ثوب الكعبة المشرفة
هسبريس - متابعة
الأحد 23 شتنبر 2018 - 20:45

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، إسدال ثوب الكعبة المشرفة، بعد انتهاء موسم الحج الماضي.

وأوضح أحمد بن محمد المنصوري، مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أنه جرى إسدال الجزء الذي رُفع من ثوب الكعبة المشرفة خلال أيام موسم الحج الماضي وتثبيته بحلق الشاذروان الذهبية.

وأشار المنصوري، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى أنه جرى "رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها".

ولفت مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى أنه خلال فترة الحج "يشهد المطاف توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه؛ وهو ما يعرض الثوب لبعض الضرر ويبقى هذا الجزء مرفوعا حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم، حيث يعاد الوضع إلى طبيعته".

وبعد تغيير كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة، يوم وقفة عرفة، في التاسع من ذي الحجة (20 غشت الماضي)، يتم رفع الجزء السفلي من ثوب الكعبة المشرفة، إلى أن تم إسداله اليوم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لثوب الكعبة المشرفة، التي يصل ارتفاعها إلى 14 مترا، 22 مليون ريال (حوالي 6 ملايين دولار تقريبا). ويصنع هذا الثوب من الحرير الطبيعي الخاص، الذي يتم صبغه باللون الأسود والذي يستخدم في صناعته نحو 700 كيلوغرام من الحرير الخام و120 كيلوغراما من أسلاك الفضة والذهب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - abdrrahmane الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:04
اللهم لا تحرمنا ولا تحرم اي مسلم من زيارة هذآ المقام الطاهر
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16
2 - منتهى الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:06
يبقى سبب رفع الثوب غير منطقي إذا علمنا أن المعتمرين بشهر رمضان المبارك يكون عددهم ضعف الحجاج ومع ذلك لا يرفع الثوب إنما هي زوبعة إعلامية لا أقل و لا أكثر
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-1
3 - محمود الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:17
على السعودية ان تعتني بهذه البناية لانها تدر عليها الملايير من العملة الصعبة كل سنة ،فاض الدولار حتى انهم لم ينسوا الصديق و الحميم ترامب و الكل بوصلته متجهة نحوها اما أنا فانتظر حور العين و الزرابي المبسوسة و وديان الخمر و العسل في الجنة ان شاء الله لي و لكم .
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-2
4 - aziz الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:24
هناك سلوكات يقوم بها بعض الحجاج والمعتمرين تشبه إلى حد ما ما يقوم به زوار الأضرحة ببلادنا كالتمسح بحيطان الكعبة أو قطع جزء من ثوبها أو مسح جوانبها بقماش للإحتفاظ به أو تقبيلها او الوقوف بجانبها لمدة طويلة جدا....،خصوصا وأن هذا يتم في آن واحد من عدد كبير من الزوار ،هذا مع العلم أن مناسك الحج والعمرة واضحة وسهلة ولا علاقة لها بمثل هاته التصرفات وغيرها..........لدا فعلى السلطات السعودية توعية الحجاج في هذا الباب بكافة الطرق المتاحة كما على الدول القيام بذلك قبل إرسال حجاجها إلى هذا المقام المبارك............
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