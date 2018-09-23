وزير إماراتي ينفي مسؤولية بلاده في "هجوم إيران"

هسبريس - أ. ف. ب

نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأحد، أي علاقة لبلاده في الهجوم الذي وقع السبت في منطقة الأهواز في إيران وأسفر عن مقتل 29 شخصا، متهما طهران بـ"التحريض" ضد بلاده.

وكانت طهران اتهمت "دولة خليجية صغيرة"، لم تذكرها بالاسم، بالوقوف وراء هذا العمل "الإرهابي".

وأفادت حصيلة رسمية بأن 29 شخصا قتلوا في الأهواز، كبرى مدن محافظة خوزستان التي يشكل العرب غالبية سكانها، عندما أطلقت مجموعة مسلحة من أربعة رجال النار صباح السبت على حشد كان يحضر عرضا عسكريا.

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر" قائلا: "التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي".

وبحسب قرقاش، فإن "موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح، واتهامات طهران لا أساس لها".