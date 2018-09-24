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الرئيسية | خارج الحدود | أختام الجواز تؤرق المسافرين إلى إسرائيل وإيران

أختام الجواز تؤرق المسافرين إلى إسرائيل وإيران

أختام الجواز تؤرق المسافرين إلى إسرائيل وإيران
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 11:36

بالنسبة للكثيرين من المسافرين، تعتبر الأختام على جوازات السفر تذكارات للافتخار بها- ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب مشكلات، بل يمكن أن تعني المنع من دخول بلاد معينة.

ويقول سيباستيان شميت، مدير التسويق في وكالة "فيسومبوينت" في برلين، والمعنية بمساعدة المسافرين من رجال الأعمال والسائحين على التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات: "بعض من يسافرون بشكل متكرر حددوا لنفسهم هدفا يتمثل في الحصول على ختم من كل بلد في العالم".

لكن بالنسبة لمن يسافرون إلى إسرائيل، على سبيل المثال، فلا ينصح بأن يسمحوا للسلطات بختم جواز سفرهم وإلا فقد يتم رفض دخولهم إلى إيران أو دول عربية معينة مثل لبنان والكويت.

وهذا هو السبب في أن المسؤولين الإسرائيليين في مطار بن غوريون الدولي وعند المعابر الحدودية إلى مصر والأردن يصدرون للمسافرين بطاقات دخول بدلا من ختم جوازات السفر.

ويقول شميت إن هذه الممارسة منطقية إذا كانت الرحلة لمرة واحدة إلى تل أبيب. لكن أي شخص يسافر بانتظام إلى إسرائيل عليه التفكير في التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ثان.

ويمكن لأولئك الذين يستخدمون جواز سفر ثان للسفر إلى إسرائيل تجنب الضوابط الأكثر صرامة التي تفرضها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ويواجه أولئك الذين سبقت لهم زيارة إيران أو دول عربية أخرى –ليس من بينها مصر ولا الأردن- أيضا أسئلة أمنية إضافية عند دخولهم إلى إسرائيل.

ويشار إلى أن أي شخص يحمل جواز سفره ختما من ماليزيا أو إندونيسيا أو السودان يمكن أن يتوقع أيضا أن يتم استجوابه من قبل قوات الأمن.

ومن المنطقي أيضا الحصول على جواز سفر ثان إذا كنت تخطط للقيام بعدة رحلات إلى البلدان التي تكون فيها التأشيرات ضرورية.

ويقول شميت إن جواز سفر واحدا لا يكفي في كثير من الأحيان لملائمة جميع الوثائق. ويوضح بالقول :"هؤلاء الذين يسافرون كثيرا في روسيا والولايات المتحدة والصين غالبا ما يكون لديهم ثلاثة أو حتى أربعة جوازات سفر" . وللحصول على جواز سفر ثان، قد تضطر إلى تقديم سبب وجيه.

وسوف تقبل سلطات الجوازات عادة مبرر أن يكون الشخص قد سافر إلى بلدان تحول دون سفره إلى بلدان أخرى .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حسين عمري الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:26
إختصار القول..هذان البدان. لا يسافر اليهما،إلا عميل او عميل..وهناك طريقة لدخول مجموعة من دول العالم .دون حاجة الى جوازات إبتكرتها شعوب فقيرة مقهورة في وطنها.فحلمت بالعبور االي بلاد المستعمر الذي أفقر بلدانها ولما رحل.ترك خلفه من يكمل مهمة التفقير و الإضطهاد،حتى أصبح مواطن الدولة المستعمرة(بفتح الميم)يترحم على عهد المستعمر(بكسر الميم)طريقة الدخول دون جوازولاحوف من الاختام ..هي" توديع الأحباب و "إحراق إوراق الهوية" ولهذا حن المغاربة أول من إبتكر هذه الطريقة إسمها (الحريك)*بتثليت الكاف* وركوب البحر على متن "الواح خشبية او عحلات مطاطية !وإن كان في العمر بقية..عند الوصول سالما!!الى الضفة الأخرى إلتزام الصمت..ان لم تكن ممن تم " ،رشمهم* بالجلبة* أيام الحسن الثاني.فهذه هي من سيعرفهم بمصدرك..وإلا قل لهم إن كنت أشقرا .انك كنت تسبح ٱن سألك خفر سواخلهم..(لا أثصح بهذه الطريقة لانها خطيرة و تبكي اغلى ما في الوجود الأم والأب..)
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11
2 - هشام الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:31
انا باغي نمشي غير لمولاي يعوب انا ووليداتي نسخن عضيماتنا ولكن العيد و الدخول المدرسي وقبلهم رمضان وليت تنتمنى غير يسالي الشهر بلا مانبقاو بالجوع
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3 - معتوه الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:50
أريد زيارة القدس والصلاة في المسجد الاقصى.
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0
4 - hicham الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:02
إننا نسافر داخل ذواتنا أو إلى أقرب مدينة أو جبل أو شاطئ في أفضل الأحوال. أما أغلب من يملك جواز سفر و فيزا فيمني النفس بختمة واحدة .. ختمة الخروج
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