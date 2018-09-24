النساء يشغلن ثلث المناصب القيادية في ألمانيا

هسبريس - د .ب .أ

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن النساء يشغلن نحو ثلث المناصب القيادية في ألمانيا.

وذكر المكتب اليوم الاثنين في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن نسبة النساء في المناصب القيادية بألمانيا بلغت العام الماضي 2ر29%.

وتقل نسبة النساء في المناصب القيادية بذلك على نحو واضح عن نسبتهن في باقي القوة العاملة (5ر46%).

وبحسب بيانات المكتب، فإن نسبة النساء تفوق الرجال في المناصب القيادية بمجال التربية والتعليم (6ر64%) والقطاع الصحي والاجتماعي (3ر61%). كما ترتفع نسبة النساء في هذه القطاعات عن باقي القوة العاملة بوجه عام.

وتنخفض بوضوح نسبة النساء في المناصب القيادية في قطاع البناء (11%) والصناعة (9ر16%).

ويندرج تحت المناصب القيادية العضوية في مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في الشركات، بالإضافة إلى المناصب القيادية في قطاع التجارة والإنتاج والخدمات.

وبحسب البيانات، شكلت العناصر القيادية نسبة 6ر4% من إجمالي القوة العاملة عام 2017.

ووفقا للإحصائية، فإن المشترك بين العناصر القيادية من الجنسين هو أنهما يعملان لفترات طويلة.

فقد أظهرت الإحصائية أن 7ر10% من العاملين بدوام كامل في ألمانيا يعملون في المعتاد أكثر من 48 ساعة أسبوعيا. وتبلغ نسبة من يقومون بذلك بين الرجال 13%، بينما تبلغ بين النساء 3ر6%.

وبوجه عام فإنه كلما زاد عمر الموظف كلما زاد عدد ساعات عمله، بحسب تحليل مكتب الإحصاء الاتحادي، الذي رأى في ذلك أيضا تفسيرا لكون أغلب العناصر القيادية في فئات عمرية مرتفعة.