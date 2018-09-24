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كُتّاب وآراء
عشرات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال.
وذكر مصدر إعلامي، أن "90 مستوطنا اقتحموا الأقصى، وحاولوا أداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد، خاصة في منطقة باب الرحمة، إضافة إلى استماعهم لشروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم".
وأشار المصدر إلى أن هذه الاقتحامات، تأتي بالتزامن مع ممارسة عدد منهم منذ ساعات صباح اليوم عربدتهم في سوق القطانين التاريخي المؤدي إلى الأقصى، في الوقت الذي أجبر فيه الاحتلال تجار السوق بإغلاق محلاتهم التجارية.
وأضاف أن عربدات المستوطنين، عمت البؤر الاستيطانية في القدس القديمة، وفي بلدة سلوان المجاورة؛ ترافقها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم خلال ذهاب المستوطنين وإيابهم من وإلى باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
على العالم ان يتحمل مسؤوليته فليس للفلسطينيين الا القدس وأرواحهم