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كُتّاب وآراء
روسيا تزود سوريا بنظام "إس-300" الدفاعي
أعلنت روسيا اليوم أنها ستزود سوريا بمنظومة دفاع جوي من طراز "إس-300" خلال أسبوعين، وذلك للسماح للقوات الحكومية السورية بالتصدي للهجمات الجوية، على غرار ما حدث الأسبوع الماضي، عندما هاجمت إسرائيل الشمال الغربي للبلد العربي.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في بيان صادر عن مجلس وزرائه إن "القوات المسلحة السورية ستحصل في غضون أسبوعين على منظومة دفاع جوي من طراز إس-300 وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تزيد عن 250 كيلومترا".
وأوضح شويجو أن قرار تزويد سوريا بصواريخ إس-300 جاء ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على منشآت سورية، والتي تسببت قبل أسبوع في إسقاط طائرة عسكرية روسية على متنها 15 راكبا.
وأكد "أريد أن أشدد على أننا في عام 2013، بطلب من الجانب الإسرائيلي، جمّدنا خطة تسليم منظومة إس-300 إلى سوريا والتي كانت جاهزة للتصدير، وقد تلقى العسكريون السوريون التدريب المطلوب عليها. لكن الوضع تغير اليوم، وليس بذنبنا".
كانت وزارة الدفاع الروسية قد حملت إسرائيل أمس الأحد مسئولية إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية في 17 سبتمبر.
جدير بالذكر أن هذه البطاريات، والتي يصل مداها إلى 250 كيلومترا، قد تسمح لسوريا بنشر درع صاروخي غير قابل للاختراق للدفاع عن البنية التحتية ضد أي هجوم أجنبي محتمل.