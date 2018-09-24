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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تزود سوريا بنظام "إس-300" الدفاعي

روسيا تزود سوريا بنظام "إس-300" الدفاعي

روسيا تزود سوريا بنظام "إس-300" الدفاعي
هسبريس - متابعة
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:35

أعلنت روسيا اليوم أنها ستزود سوريا بمنظومة دفاع جوي من طراز "إس-300" خلال أسبوعين، وذلك للسماح للقوات الحكومية السورية بالتصدي للهجمات الجوية، على غرار ما حدث الأسبوع الماضي، عندما هاجمت إسرائيل الشمال الغربي للبلد العربي.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في بيان صادر عن مجلس وزرائه إن "القوات المسلحة السورية ستحصل في غضون أسبوعين على منظومة دفاع جوي من طراز إس-300 وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تزيد عن 250 كيلومترا".

وأوضح شويجو أن قرار تزويد سوريا بصواريخ إس-300 جاء ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على منشآت سورية، والتي تسببت قبل أسبوع في إسقاط طائرة عسكرية روسية على متنها 15 راكبا.

وأكد "أريد أن أشدد على أننا في عام 2013، بطلب من الجانب الإسرائيلي، جمّدنا خطة تسليم منظومة إس-300 إلى سوريا والتي كانت جاهزة للتصدير، وقد تلقى العسكريون السوريون التدريب المطلوب عليها. لكن الوضع تغير اليوم، وليس بذنبنا".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد حملت إسرائيل أمس الأحد مسئولية إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية في 17 سبتمبر.

جدير بالذكر أن هذه البطاريات، والتي يصل مداها إلى 250 كيلومترا، قد تسمح لسوريا بنشر درع صاروخي غير قابل للاختراق للدفاع عن البنية التحتية ضد أي هجوم أجنبي محتمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - MOUATEN الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:04
ردة فعل راءعة يبقى فقط السماح للإيرانيين بالتوغل أكثرفي سوريا
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0
2 - Amir الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:07
تحياتنا الى القياده الروسيه وعلى رئسها الرفيق بوتين وللجيش العربي السوري بقياده اسد دمشق.
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0
3 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:07
قالوا اش خاصك العريان قال لهم خاتم يا مولاي . بلادهم كلها دمرت ويتزودوا بصواريخ s 300 !!!
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-19
4 - harrokki الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:18
Les vicieux juifs ont attaqué la Syrie en se cachant derrière un avion russe en pensant que les syriens vont pas tirer sur eux par crainte de toucher l'avion russe !!! Encore une erreur de "l'intelligence "juive les syriens n'ont pas hésité une seconde pour tirer et les russes ont compris la pensée vicieuse des juifs et malgré leur vice les juifs ont encore échoué avec cet acte vicieux ils ne oseront plus jamais attaquer les Syrie encore un échec depuis 2006 échec après échec malgré le soutient des croisés avec de l'argent , vétos , armes ......
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3
5 - الزمر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:20
السلام، الروس يعرفون جيدا أن هذه المنظومة الدفاعية s300 يمكنها التصدي إلى الكثير من أنواع من الطائرات الحربية ولكنها غير قادر على التصدي إلى الطائرة F35 الأمريكية التي حصلت عليها إسرائيل مند عام تقريبا، على ما يبدو أن إسرائيل لها ما تريده تجربة هذه الطائرات محلياً قبل أي هجوم محتمل على إيران في المستقل، وهذه المنطقة أصبحت من أجل إجراء تجارب على الاسلاحة الأمريكية والروسية.
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