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كُتّاب وآراء
شائعات تحرّك مئات الشباب نحو شواطئ الحسيمة
توجه مئات الأشخاص الليلة الماضية إلى شواطئ الحسيمة (الصفيحة والسواني)، وسط شائعات بتحرك قوارب مجانية إلى إسبانيا، وهو ما تحققت منه وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وشهدت شواطىء الحسيمة تواجدا مكثفا للشباب، وكذلك بعض السيدات، في استجابة لشائعة تم تروجيها أمس على شبكات التواصل الاجتماعي بمرور عدد من القوارب بشواطىء الحسيمة لتقل مهاجرين إلى إسبانيا.
وقال سعيد، الذي من العمر 17 عاما، لـ(إفي) من شاطئ السواني إن الغابات القريبة "مكتظة بالشباب" الذين كانوا ينتظرون القوارب، التي قيل إنها ستكون "مجانية وآمنة".
واستمر التجمع على الشواطئ حتى فجر اليوم، حتى تأكد الجميع أنها كانت شائعة كاذبة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن تدفق المهاجرين إلى إسبانيا عن طريق البحر تضاعف ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 33 ألف و215 شخص.