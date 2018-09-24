24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/09/2018
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- نقل المرضى بالمجان
- مركز تحاقن الدم بطنجة
- مغاربة فرنسا وتعلم العربية
- فريق علمي: للنوم على البطن مخاطر تهدد الحياة
- رئيس تونس ينهي التوافق مع النهضة الإسلامية
حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)
صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)
- الحاحي: الملك وافق على "تيفيناغ"..وتفعيل رسمية الأمازيغية حتمي - (73)
- انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة - (69)
- فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية - (59)
- شائعات تحرّك مئات الشباب نحو شواطئ الحسيمة - (48)
- سفير فرنسي سابق بالجزائر: تقارب الرباط وباريس يزعج بوتفليقة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
صواريخ "إس-300" الروسية تخيف تل أبيب
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:33
قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تزويد "غير مسؤولين" بنظم أسلحة متقدمة سيؤجج المخاطر في المنطقة.
وأضاف البيان أنه خلال اتصال هاتفي، بعد قليل من إعلان روسيا تزويد سوريا بنظام "إس-300" الصاروخي في غضون أسبوعين، أكد نتنياهو أن "إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها".