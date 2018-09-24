صواريخ "إس-300" الروسية تخيف تل أبيب

هسبريس - رويترز

قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تزويد "غير مسؤولين" بنظم أسلحة متقدمة سيؤجج المخاطر في المنطقة.

وأضاف البيان أنه خلال اتصال هاتفي، بعد قليل من إعلان روسيا تزويد سوريا بنظام "إس-300" الصاروخي في غضون أسبوعين، أكد نتنياهو أن "إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها".