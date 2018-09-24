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الرئيسية | خارج الحدود | صواريخ "إس-300" الروسية تخيف تل أبيب

صواريخ "إس-300" الروسية تخيف تل أبيب

صواريخ "إس-300" الروسية تخيف تل أبيب
هسبريس - رويترز
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:33

قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تزويد "غير مسؤولين" بنظم أسلحة متقدمة سيؤجج المخاطر في المنطقة.

وأضاف البيان أنه خلال اتصال هاتفي، بعد قليل من إعلان روسيا تزويد سوريا بنظام "إس-300" الصاروخي في غضون أسبوعين، أكد نتنياهو أن "إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها".

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