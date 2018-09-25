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كُتّاب وآراء
العاهل السعودي يفتتح رسمياً "قطار الحرمين"
يفتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، قطار الحرمين الذي يربط مكة والمدينة، والذي يدخل الخدمة في خلال أسابيع.
ويبلغ طول مسار القطار فائق السرعة 450 كلم، بخط مزدوج يربط 5 محطات في كل من مكة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم/الساعة.
ويتوقع أن ينقل القطار 60 مليون راكب سنويا من خلال 35 قطارا بسعة 417 راكبا لكل منها، ستقطع المسافة بين مكة والمدينة في خلال ساعتين، أي أقل من نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلة عبر الطريق.
ويدخل المشروع ضمن "رؤية 2030" التي تسعى لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط "ومضاعفة عدد الزوار والحجاج"