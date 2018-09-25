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الرئيسية | خارج الحدود | البنك الدولي يحذر من انهيار اقتصاد قطاع غزة

البنك الدولي يحذر من انهيار اقتصاد قطاع غزة

البنك الدولي يحذر من انهيار اقتصاد قطاع غزة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 16:05

حذر البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة يواجه "سقوط حرا" وعلى وشك الانهيار، بسبب قلة السيولة ووصلت نسبة البطالة إلى 70%، وبخاصة بين الشباب.

وقالت مديرة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس، في بيان إن "تحالفا بين الحرب والعزلة والانقسام الداخلي جعل غزة في حالة اقتصادية مدمرة وفاقم المحنة الإنسانية".

وسيتم تقديم التقرير الجديد للبنك الخميس في نيويورك ويلقي الضوء على "الوضع المقلق" للاقتصاد في غزة، الذي يتم فيه "استنفاد السيولة وتدفقات المساعدة لأنها لم تعد كافية لتحفيز النمو".

وأضافت ويس أن "وضعا يحارب فيه الأشخاص من أجل الوصول إلى نهاية الشهر، يعانون من فقر متدهور، وتزايد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الصحة والمياه والصرف الصحي، يحتاج إلى حلول عاجلة وواقعية ومستدامة".

وسجل اقتصاد غزة تراجعا بنسبة 6% خلال الربع الأول "مع مؤشرات أكثر تدهورا من آنذاك".

ويعتبر البنك الدولي أن الحصار الإسرائيلي لأكثر من عقد هو النواة المركزية لهذا الوضع الاقتصادي، الذي أضيفت له سلسلة من العوامل الأخيرة مثل قرارات السلطة الوطنية الفلسطينية للحد من المدفوعات الشهرين بنحو 30 مليون دولار.

ويشدد التقرير على الحاجة لبحث الوضع بـ"نهج متوازن يجمع بين رد فوري على الأزمة وخدوات من أجل خلق إطار مستدام للتنمية".

وطلب البنك الدولي إسرائيل برفع القيود على التجارة وحركة السلع والأشخاص "والتي لن يتحسن الوضع الاقتصادي في غزة بدونها"، وحث السلطة الفلسطينية على بدء سياسات ومشاريع لازمة للتنمية الاقتصادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MEHDI الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 16:29
مادام هناك فيىروس في صيغة كيان صهيوني محتل المنطقة فلن يكون هنالك لا إقتصاد ولا سيادة للفلسطينيين وربما قادم السنوات يصبحون بدون أرض ... من حظهم السيئ إستعمروا في عصر هوان الدول الإسلامية ... لو كانت دولة إسلامية مكان أمريكا تقود العالم لشطبة إسرائيل من الخارطة .
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