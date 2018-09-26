بابا الفاتيكان: الفضائح تنفِّر الصغار من الكنيسة

هسبريس - د .ب .أ

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الثلاثاء، إن الكنيسة الكاثوليكية تنفِّر صغار السن منها بسبب التحرش الجنسي والفضائح المالية.

وأضاف البابا فرنسيس خلال زيارة لإستونيا :"البعض منهم يطلبون منا أن نتركهم بمفردهم لأنهم يشعرون بأن وجود الكنيسة يثير الإزعاج ، بل والمضايقة"، معتبرا "أنهم غاضبون من الفضائح الجنسية والاقتصادية التي لا تتم مقابلتها بإدانة واضحة ، وبسبب عدم استعدادنا لتقدير حياة وأحاسيس صغار السن بشكل حقيقي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بها البابا فرنسيس مخاطبا الشباب في إحدى الكنائس اللوثرية في تالين ، في اليوم الأخير من رحلة مدتها أربعة أيام إلى دول البلطيق الثلاثة : ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وتواجه الكنيسة الكاثوليكية أزمة على المستوى العالمي بسبب اتهامها بالفشل في تأديب قساوسة متحرشين بالأطفال في صفوفها.

وقدمت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا الثلاثاء تقريرا يشير إلى أن 1670 قسا وهو ما يعادل 4ر4% من إجمالي قساوسة الكنيسة الكاثوليكية- قد تحرشوا بـ3667 ضحية بين عامي 1946 و2014 في ألمانيا.