بكين تطالب لندن باحترام سيادة ووحدة الصين

هسبريس - متابعة

طلبت الصين من بريطانيا، الثلاثاء، احترام وحدة أراضيها وعدم المخاطرة بالثقة بين البلدين، بعد أن قامت سفينة حربية بريطانية بممارسة حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قدم هذا الطلب أثناء اجتماع مع نظيره البريطاني، جيريمي هانت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الصينية.

وذكرت الصحيفة أن السفينة الحربية البريطانية "إتش. إم إس ألبيون" أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها - والتي تسيطر عليها بكين ولكن تطالب بها تايبيه وهانوي أيضا - في غشت، بينما كانت في طريقها من اليابان إلى فيتنام.

وتطالب تايوان والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، بالاضافة إلى الصين، بأجزاء من بحر الصين الجنوبي.

وقد أعربت الدول المجاورة للصين والولايات المتحدة، عن قلقها بشأن قيام بكين ببناء منشآت عسكرية على الجزر في المياه المتنازع عليها، وقالت إنه يجب بذل الجهود من أجل ضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وقالت الخارجية الصينية إن وانج أخبر هانت بشأن موقف الصين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.

ونقلت الصحيفة عن وانج القول: "آمل أن تحترم (بريطانيا) سيادة الصين ووحدة أراضيها، وأن تقدم المزيد للمساهمة في (تعزيز) العلاقات الثنائية... بدلا من القيام بأشياء تزعزع الثقة المتبادلة."